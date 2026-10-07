Quiénes fueron los famosos que dijeron presente en la despedida de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina se vivió con emoción en el estadio Monumental. Mientras el capitán disputa el amistoso ante Benín, numerosos famosos se encuentran en Núñez para acompañarlo y comparten en sus redes sociales distintas postales de una noche especial.

Actores, conductores, músicos, modelos e influencers dijeron presente en las tribunas y las inmediaciones de la cancha. A medida que transcurre el encuentro, las redes se llenan de imágenes y mensajes dedicados al número 10.

La emoción había comenzado varias horas antes del partido, durante el traslado del seleccionado desde el predio de Ezeiza. Messi se mostró conmovido al observar a la gran cantidad de hinchas que formaron una caravana espontánea para acompañar al plantel rumbo al Monumental.

Los famosos que acompañaron a Lionel Messi en el Monumental



Uno de los que dijo presente fue Flavio Mendoza, quien llegó preparado con un homenaje especial. El artista mostró una bandera con la imagen del futbolista y la frase “Gracias 10”.

Marixa Balli también se sumó a la jornada y fue vista en el estadio con la camiseta de la selección argentina, un abrigo gris y anteojos oscuros.





Desde una de las tribunas, Julieta Prandi compartió una particular estampita con la imagen de Messi besando la Copa del Mundo. “La despedida del más grande”, escribió para acompañar la publicación.





Chato Prada, por su parte, asistió junto a su hijo Valentín. Ambos posaron con camisetas celestes y blancas y el productor expresó su entusiasmo por vivir juntos la jornada: “Estamos muy felices, qué alegría capitán”.





Otra de las presentes fue Vicky Xipolitakis, quien publicó una imagen desde las inmediaciones del Monumental. Con una camiseta argentina número 19, acompañó la postal con la palabra “Gracias” y un corazón blanco. Detrás suyo también podía observarse una remera con la frase “Las Malvinas son Argentinas”.





Su hermana Stefy Xipolitakis siguió la jornada desde su casa y mostró la camiseta que eligió para la ocasión sobre la cama. “La que no se lava, mi favorita”, escribió.

Grego Rossello también compartió una selfie junto a Vicky Xipolitakis camino al Monumental. El comediante eligió para la ocasión la camiseta de la selección debajo de un saco gris.





Entre los famosos que se encuentran en las tribunas también aparece El Polaco. El cantante fue mostrado por su pareja, Barby Silenzi, con una remera negra y una cadena dorada mientras acompañaba al seleccionado.





Los mensajes de los famosos para Lionel Messi



Marcelo Tinelli fue otro de los que quiso expresar públicamente lo que significa esta jornada. Antes de dirigirse al estadio, le dedicó unas sentidas palabras al capitán: “Te amamos Leo querido, gracias por tanta magia y tanta unión familiar argentina”. Además, mostró un llavero inspirado en la camiseta de Messi.





Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, compartió diferentes imágenes desde el interior del Monumental junto a su hija. El futbolista reaccionó a una de sus publicaciones con un emoji de enamorado.

También Luciana Salazar registró su recorrido hacia la cancha junto a Matilda. Madre e hija eligieron prendas en tonos azul, celeste y blanco para acompañar a la selección argentina.





Desde otro sector del estadio, Zoe Bogach publicó una fotografía luciendo la camiseta argentina y un jean negro. Bautista Ortega, en tanto, primero mostró las entradas para el partido con el mensaje “Prepará los mates” y posteriormente compartió una imagen desde el Monumental.

Agustina Kämpfer también asistió acompañada por su hijo y registró parte de la experiencia en sus redes sociales. “Mientras llega el capi, lección de rock nacional customizado”, escribió durante la espera.





La emoción por la jornada también se trasladó fuera del estadio. Desde su casa, el actor Ariel Pérez De María publicó un video dedicado especialmente al rosarino: “Te voy a extrañar toda la vida Lionel querido de mi corazón. Gracias por tanto”.

Andy Kusnetzoff hizo lo propio al compartir la fotografía de una camiseta argentina con el número 10 dorado y la palabra “Gracias”. “No puedo creer que el momento llegó”, expresó.





Mientras las imágenes y los mensajes continúan multiplicándose en las redes sociales, Lionel Messi disputa su partido número 208 con la selección argentina. El rosarino llegó al encuentro con 125 goles y como el futbolista con más presencias y tantos en la historia del combinado nacional.

Su recorrido con la camiseta argentina incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de los subcampeonatos mundiales de Brasil 2014 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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