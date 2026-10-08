Yanina Latorre recordó su mala experiencia con Roberto Pettinato

Durante la emisión de su programa, Yanina Latorre sorprendió al público al repasar los inicios de su carrera en la televisión y revelar un conflictivo episodio laboral que vivió junto a Roberto Pettinato. La panelista recordó su fugaz paso por el ciclo Un mundo perfecto, la oferta que recibió para sumarse al panel y los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión de abandonar el proyecto tras su primera jornada de grabación.

Demoras y destrato en el estudio



Según detalló la conductora, los inconvenientes comenzaron a partir de las extensas demoras de producción y la actitud del conductor al momento de ingresar al set de televisión. Latorre relató que el equipo fue citado a las cuatro de la tarde para repasar la rutina y pasar por maquillaje, pero el conductor recién se presentó dos horas después. "Estaba emputecido, estuvo dos horas para grabar y no podían sacarlo del camarín", rememoró sobre el clima que se respiraba tras bambalinas.





Asimismo, la panelista enfatizó que la experiencia estuvo marcada por constantes interrupciones durante el rodaje y por una actitud despectiva hacia los integrantes del equipo. "Paró cuarenta veces, nos esnobeó y nos trató mal. Vos hablabas y le parecías un tarado; era una cosa sumamente incómoda", aseguró al describir la dinámica que se generó al aire durante esa única jornada. Cabe recordar que este ataque directo contra el músico y conductor coincide con un mal momento de salud personal donde tuvo que suspender shows en España.

La decisión de no volver al ciclo



Frente a ese panorama, Latorre decidió no regresar al día siguiente e ignorar los reclamos del conductor por su partida. "Me pregunté qué necesidad tenía de dejarme forrear por este tipo con aspiraciones a rockstar desvencijado", expresó con dureza, marcando postura sobre el cambio de época en los medios y asegurando que las dinámicas de maltrato laboral que antes se naturalizaban hoy ya no tienen espacio en la televisión actual.

Su rol como padre



Como si todo esto fuera poco Yanina también cuestionó al ex saxofonista de Sumo como padre, juzgando sus presencias y ausencias con Homero, Tamara y, sobre todo, Felipe. Al los dos mas chicos, por suerte, los dejó fuera de la crítica.

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