El reencuentro de Callejero Fino con su hijo tras estar un mes detenido

Luego de permanecer un mes detenido tras su aprehensión a fines de agosto, Simón Nattanael Anselmo, conocido popularmente como Callejero Fino, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y abandonó su lugar de detención. Al arribar a su vivienda, el referente de la música urbana protagonizó un conmovedor e íntimo reencuentro con su hijo, que quedó registrado y se viralizó en redes sociales.





Un abrazo que grabado en video



El emotivo momento quedó registrado en un video grabado en su hogar, donde se observa al artista ingresar y fundirse en un prolongado abrazo con el pequeño. Entre lágrimas y visiblemente afectado por la situación, el músico le pidió disculpas por el tiempo de ausencia: "Perdoname, te amo. Volví, mi amor", le dijo al oído mientras el niño lo sujetaba con fuerza.

Las imágenes reflejan la contención familiar recibida por el músico al momento de regresar a su domicilio, donde continuará vinculado al proceso judicial bajo la modalidad de monitoreo electrónico.





La causa judicial y la orden de domiciliaria



El cantante había sido aprehendido el 30 de agosto en Tigre mientras circulaba en una camioneta sin patente y con un arma de guerra en el vehículo. Tras prestar declaración, la Justicia concedió la prisión domiciliaria atenuando la calificación al considerar la postura de la defensa, que argumentó que el artista llevaba la pistola por haber recibido presuntas amenazas de su exmánager. Con la morigeración aprobada y sin objeciones fiscales, la medida se hizo efectiva bajo control electrónico.

Su futuro y un mensaje para Messi



A pesar del mal momento por el que atravesó durante el último mes y que aún está comprometido con la Justicia a pesar de haber recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, Nattanael confirmó que continuará con su carrera musical. Además aprovechó para mandarle un mensaje a Lionel Messi tras su retiro.

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