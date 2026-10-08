Tras las críticas, Pampita desafió a peregrinar a Nacho Ortelli el próximo año





Carolina "Pampita" Ardohain se vio envuelta en una insólita controversia luego de sumarse a la caminata hacia la basílica de Luján el pasado sábado. El tema cobró notoriedad en la pantalla chica cuando Ángel de Brito reveló que la modelo enfrentó duras críticas por la forma en que completó la travesía.

"Hay revuelo con Pampita porque hizo la peregrinación a Luján y la acusan de hacer trampa", lanzó el conductor al aire, despertando el asombro inmediato de Carolina Molinari, quien reaccionó incrédula: "¿Trampa en una peregrinación?". De Brito detalló entonces que las sospechas y los señalamientos cobraron fuerza a raíz de los comentarios del periodista Nacho Ortelli, quien puso en duda el tramo que efectivamente recorrió a pie la conductora.





Lo cierto es que el columnista de Radio Rivadavia dijo, en tono de broma, que Pampita "hace trampa" y que tendría que denunciarla porque no sale desde Liniers como la mayoría, sino desde más adelante, como Moreno, General Rodríguez o Merlo.





El desafío de Pampita a Nacho Ortelli: qué respondió el periodista



Tras ser consultada sobre lo dicho por el periodista tras su peregrinación a Luján, Pampita no dudó en desafiarlo: "Bueno, aprovecho este momento para invitarlo a Nacho, a que camine el año que viene conmigo. Porque me parece que no puede perderse esta experiencia y vivirla en carne propia, y ruego a Dios que llueva durante horas, que caiga el cielo, como fue en esta oportunidad, que nos dé el placer de vivirla así, épicamente, juntos, así que está invitadísimo".

Y añadió: "Espero que me dé una respuesta". Luego, indicó: "Tengo un montón de experiencias, me he quedado acalambrada en un remis y me ha tenido que alzar a upa el remisero, de todo, porque después se enfría el músculo y obviamente te duele todo, pero la verdad que no creo que se mida qué tan fiel sos o qué tan buen peregrino sos según cuántos kilómetros camines, porque cada uno camina lo que puede, lo que quiere, y todo es válido, por eso hay tantas salidas diferentes".

Seguidamente, sostuvo que la peregrinación a Luján "no es una competencia, no toda la gente puede caminar tantos kilómetros, no es una maratón necesariamente como para jugar quién camina cuántos kilómetros, al contrario".

Fue entonces cuando Nacho Ortelli decidió escribirle a De Brito y responderle en vivo a la modelo: "Respeto a Pampita, quizás mis comentarios se viralizaron y parecía otra cosa, camino a Luján hace muchos años, mucha gente se sintió mal por mi comentario, que no fue muy fino y sólo quería acercar mi postura, quedo a disposición para lo que necesite, y acepto el desafío de Pampita, voy el año que viene con ella".

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