Romina Uhrig, acusada de estafa millonaria: el audio que le mandó a Bambi de GH

Romina Uhrig quedó nuevamente en el centro de la polémica después de que se conociera un conflicto económico que mantiene con Sebastián “Bambi” Bello, con quien compartió su paso por Gran Hermano. La situación tomó mayor repercusión en las últimas horas, cuando se difundió un audio en el que la exdiputada explica por qué todavía no pudo resolver el problema que enfrenta con su antiguo amigo.

Según trascendió, el enfrentamiento comenzó cuando Uhrig le solicitó a Bello que registrara un automóvil 0km a su nombre, ya que buscaba evitar posibles inconvenientes legales relacionados con su exmarido. En aquel momento, el mendocino aceptó el pedido debido a la confianza que existía entre ambos.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía un favor temporal terminó convirtiéndose en un conflicto que deterioró el vínculo. Con el paso del tiempo, comenzaron a acumularse multas de tránsito que no fueron abonadas y que, al figurar como titular del vehículo, afectan directamente a Bello.

Ante la falta de una solución, el exparticipante del reality decidió hacer pública su situación y reclamar que su excompañera se hiciera cargo de las obligaciones vinculadas con el automóvil.





Bambi Bello expuso el conflicto con Romina Uhrig y se conoció un audio privado



En medio de la controversia, Sebastián Bello explicó que había accedido a poner el vehículo a su nombre únicamente como un favor, sin imaginar que la situación se extendería durante tanto tiempo.

“Puse ese auto a mi nombre que no me corresponde, era solamente por unos meses”, manifestó durante una entrevista, al expresar su preocupación por las consecuencias económicas que enfrenta.

El ex Gran Hermano sostuvo que su intención es desvincularse del automóvil y dejar de figurar como responsable de las infracciones acumuladas. Sin embargo, hasta el momento no habría logrado concretar el cambio de titularidad.

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando, en Infama, el programa conducido por Marcela Tauro, difundieron un mensaje de voz que Romina le había enviado a su antiguo amigo.

En la grabación, la exdiputada hizo referencia a las dificultades económicas que estaría atravesando y aseguró que todavía no había podido acceder al dinero correspondiente a algunos de sus trabajos.

“Mirá Bambi, yo estoy con millones de quilombos. Yo lo del auto ya lo hubiese hecho, todavía no pude cobrar un mango de lo que hice. Me generé una cuenta afuera y no pude sacar plata”, expresó.

De esta manera, Uhrig intentó justificar la demora en la resolución del conflicto y dejó entrever que su situación financiera le impedía afrontar los gastos necesarios para realizar el trámite.

La propuesta de Romina Uhrig para solucionar el problema del automóvil



Uno de los momentos más llamativos del audio se produjo cuando Romina reveló cuánto dinero necesitaría para transferir el vehículo y le planteó a Bello una alternativa que generó controversia.

“No es que yo puedo cambiar el auto a mi nombre, tengo que tener casi 5 millones de pesos. Ahora, si vos tenés para prestármelos y después te los devuelvo, lo hago, no tengo problema”, sostuvo.

Con estas palabras, la exdiputada dejó en claro que, según su versión, el principal impedimento para regularizar la situación es la falta de recursos económicos para afrontar el costo del trámite.

La propuesta implicaba que su antiguo amigo le prestara el dinero necesario para concretar la transferencia, pese a que el conflicto se había originado justamente por el favor que él le había hecho tiempo atrás.

Pero el mensaje no terminó allí. Uhrig también expresó su malestar por el reclamo de Bello y aseguró que la demora no respondía a una falta de voluntad de su parte.

“Tu mensaje me parece de más. No es que no lo hago porque no quiero, no lo hago porque todavía no pude solucionar mi quilombo y eso a mí me tiene muy mal”, concluyó.

La difusión de esta conversación volvió a poner el foco sobre el enfrentamiento entre los excompañeros de Gran Hermano, quienes pasaron de mantener una relación de amistad a protagonizar un conflicto económico.

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