Facundo Moyano y Candela Arizaga publicaron polémicas fotos desde Madrid

En las últimas horas, las redes sociales de Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a quedar en el centro de la escena tras una serie de fotos compartidas por ambos. La pareja difundió una galería de seis postales donde se los ve disfrutando de un viaje por Madrid, posando juntos y compartiendo momentos afectuosos por las calles europeas.

Las imágenes, publicadas hace apenas una hora, no tardaron en generar una oleada de interacciones y comentarios, tanto por la sorpresa del destino elegido como por el contexto judicial que rodea la relación de ambos en territorio argentino.

"Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte...", escribió Moyano, lo que recibió la inmediata respuesta de la modelo: "Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho theriancito".





La restricción judicial para Facundo Moyano que sigue vigente en el país



La fiscalía especializada en violencia de género volvió a convocar a Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano. La citación llega mientras la pareja sigue desoyendo las órdenes judiciales, avanza en versiones de casamiento y vuelve a encender la polémica tras la difusión de estas imágenes.

De hecho, el trasfondo de esta reaparición pública añade más controversia en el ámbito mediático y legal dado que, en la Argentina, pesa sobre el dirigente gremial una orden de restricción perimetral que le prohíbe de manera explícita acercarse o mantener contacto con la modelo.

La medida fue dictada por la Justicia local como parte de un protocolo cautelar para garantizar la distancia entre ambos. Sin embargo, el cruce de fronteras y la estadía en suelo español parecen haber dejado en pausa —al menos desde lo geográfico— el cumplimiento de la orden judicial, abriendo el debate sobre el alcance y la efectividad de las restricciones perimetrales cuando las partes involucradas se trasladan al exterior.

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