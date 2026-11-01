Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el “sí, quiero” este sábado en una íntima ceremonia al aire libre en el corazón de San Telmo y, en una toma aérea lograda por el dron de Crónica, se puede apreciar en detalle la felicidad de la pareja rodeada de familiares, amigos y seres queridos.

LA POSTAL DEL CASAMIENTO DE LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT DESDE LAS ALTRUAS

A pesar del cerrojo terrestre, las cámaras desde el aire permitieron espiar el momento cumbre de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. En la imagen lograda por el dron, se observa a la flamante pareja de pie en el altar montado sobre el césped.

BLINDAJE Y CÓDIGO QR PARA UN FESTEJO ULTRA RESERVADO

Para garantizar la intimidad de la boda, el festejo contó con un despliegue de seguridad sin precedentes. Según informó Crónica, el operativo incluyó un estricto control perimetral en la zona que impidió la circulación por la cuadra a toda persona que no estuviera autorizada.

Los invitados y el personal de la organización debieron presentar un código QR único como sistema de acreditación digital para ingresar al predio. Este filtro de alta seguridad funcionó a la perfección para mantener a raya a los curiosos y frenar a la prensa que intentaba conseguir un plano más cercano del evento.

Ciudad Magazine