Murió Marcos Camino, fundador e histórico integrante de Los Palmeras

La música tropical argentina atraviesa una de sus jornadas más tristes y conmovedoras. En la tarde de este martes se confirmó la muerte de Marcos Camino a los 76 años. El legendario acordeonista, cofundador y alma gestora de Los Palmeras, fue encontrado sin vida en el interior de su estudio de grabación en la capital santafesina.

De acuerdo con las primeras informaciones y pericias policiales en el lugar, las autoridades investigan la hipótesis de un suicidio.

El hallazgo se produjo durante las primeras horas de la tarde, desencadenando un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia en el predio del músico.

Quién fue Marcos Camino, la pieza clave de Los Palmeras

Nacido en 1950, Marcos Camino no solo tocaba el acordeón: era el estratega musical y operativo del conjunto. Cuando asumió el liderazgo del entonces Sexteto Palmeras en los años 70, impuso un sonido de fuelles marcados y ritmo cadencioso que definió la identidad de la cumbia santafesina.

Junto a Deicas en la voz, Camino erigió un imperio de la música popular. Éxitos inmortales como "El Parrandero", "La Suavecita" y el fenómeno global de "Soy Sabalero" llevaron al grupo a conquistar escenarios impensados: desde teatros colmados hasta la histórica actuación con la Filarmónica de Santa Fe y la inolvidable presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019.

La fractura con Cacho Deicas: de la gloria al juzgado

Detrás del brillo de los escenarios, la relación entre las dos caras visibles de Los Palmeras sufrió un desgaste irreparable. Tras los problemas de salud sufridos por Deicas a principios de 2025, la grieta interna entre los líderes estalló en los tribunales y los medios: Deicas anunció su desvinculación y el inicio de una carrera independiente.

Por su parte, Camino reconoció públicamente que el alejamiento de su compañero le provocó un duro golpe emocional y un "principio de depresión".

Lo cierto es que la tensión escaló por la propiedad de la marca Los Palmeras —registrada en un 50% por cada uno— y el manejo de los dividendos. En la antesala de la disolución de la SRL que compartían, se conoció el despido formal de la histórica planta de músicos de la agrupación, reflejando el estado crítico de la contienda legal.