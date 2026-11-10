Yanina Latorre reveló el incómodo momento que vivió en "VIP" durante la misa del papa León

Yanina Latorre fue una de las figuras del espectáculo que tuvo un lugar privilegiado para presenciar la misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Sin embargo, detrás de la emoción por participar de una jornada histórica, la conductora atravesó una previa bastante más incómoda de lo que esperaba.

Durante su programa en El Observador, la periodista contó algunos detalles de la organización del exclusivo sector VIP y describió las condiciones que debieron soportar los invitados antes del comienzo de la ceremonia. Según relató, pasó varias horas expuesta al sol y sin demasiadas comodidades.

“Estuve de 9 a 11.30 al rayo del sol haciendo nada. Una me prestó un abanico. Los diputados me preguntaban a qué canal me iba”, contó Yanina, al recordar la espera de dos horas y media que tuvo que atravesar.

La conductora permaneció en un espacio reservado para personalidades del espectáculo, dirigentes políticos y otros invitados especiales. Allí, las altas temperaturas se convirtieron en uno de los principales inconvenientes de la mañana, especialmente para quienes habían elegido looks formales para la ocasión.





Una espera bajo el sol



Con el correr de las horas, el calor empezó a sentirse cada vez más entre los presentes. Varios invitados optaron por sacarse los sacos y buscar algo de alivio mientras aguardaban la llegada del Sumo Pontífice. En ese contexto, Latorre contó que una de las personas que estaba en el lugar tuvo que prestarle un abanico para sobrellevar la espera.

Pero el calor no fue lo único que llamó su atención. La periodista también recordó las conversaciones que mantuvo con algunos dirigentes políticos que compartían el sector VIP y que, según relató, le preguntaban a qué canal se iba.

La anécdota dejó al descubierto algunas de las situaciones particulares que se vivieron detrás de escena, mientras los invitados intentaban pasar el tiempo antes del inicio de la celebración religiosa.

A pesar de las incomodidades, Yanina había compartido desde sus redes sociales su entusiasmo por formar parte de un acontecimiento de semejante magnitud. Incluso mostró detalles de su look y algunas imágenes de su llegada al Monumento de los Españoles.

Una vez finalizada la ceremonia, la conductora decidió contar la otra cara de la experiencia: la larga espera, el calor y las particularidades de un sector reservado para invitados especiales. Sin embargo, dejó en claro que nada de eso opacó su emoción por haber participado del encuentro y cerró su relato con una frase contundente: “Que viva el Papa”.

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