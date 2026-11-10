La reacción de Nicolás Cabré con Rufina en medio de la polémica que involucra a Mauro Icardi





En medio de los días de tensión que atraviesa el entorno de la China Suárez y Mauro Icardi, Nicolás Cabré eligió mostrarse lejos de las polémicas y compartir un momento junto a Rufina, la hija que tuvo con la actriz. El actor publicó una fotografía con la pequeña este lunes y su gesto no pasó inadvertido en medio de la repercusión que generó el episodio ocurrido en Nordelta.

La imagen apareció apenas tres días después del escándalo que involucró al futbolista y derivó en una denuncia por presuntas lesiones leves contra su hija mayor. Según trascendió, Rufina habría estado presente en la vivienda durante el episodio, aunque Cabré decidió mantenerse al margen de las versiones y no realizó declaraciones públicas al respecto.

En lugar de sumarse a las discusiones que ocuparon la agenda durante el fin de semana, el actor optó por una publicación distendida junto a su hija, dejando ver que comparte tiempo con ella en estos días.

La relación de Nicolás Cabré con la China Suárez



La aparición de la fotografía también volvió a poner el foco en la organización familiar que Cabré y la China Suárez mantienen desde su separación. Ambos tienen el cuidado personal compartido de Rufina, una modalidad que permite que la niña viva con sus dos padres y conserve un vínculo cotidiano con cada uno.





La actriz había contado públicamente cómo funciona esa dinámica y destacó en distintas oportunidades la importancia de sostener una buena relación en beneficio de su hija.

Otro aspecto de la vida familiar que se fue consolidando con el tiempo es el vínculo entre Rufina y Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré. La bailarina logró construir una relación cercana y afectuosa con la pequeña, algo que la propia China Suárez valoró públicamente en más de una ocasión.

Así, mientras el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando capítulos y mantiene la atención sobre el entorno de la actriz, Cabré eligió expresarse desde otro lugar: una imagen familiar junto a Rufina, sin hacer referencias directas a la polémica.

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