Wanda Nara debió presentarse nuevamente en la comisaría tras el escándalo con Mauro Icardi





El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este lunes. En medio de la investigación judicial iniciada tras la denuncia por presuntas lesiones que la conductora realizó contra el futbolista, la empresaria se acercó nuevamente a la comisaría de Benavídez para cumplir con una serie de medidas vinculadas con la causa.

Según las redes sociales de LAM, Wanda llegó acompañada por su pareja, Martín Migueles, y entregó las contraseñas de la computadora y el teléfono celular de su hija para que ambos dispositivos puedan ser peritados. Además, durante su presentación, retiró la mochila con las pertenencias de la pequeña, que habían quedado involucradas en el procedimiento policial.

Wanda Nara se presentó nuevamente en la comisaría tras el escándalo con Mauro Icardi



La nueva visita a la dependencia policial se produjo después de un fin de semana de máxima tensión entre la expareja, que derivó en una denuncia, la intervención de las autoridades y un allanamiento en la propiedad que Icardi tiene en Nordelta.

La investigación a Mauro Icardi continúa



El episodio que desencadenó el escándalo ocurrió el viernes, cuando Wanda recibió un pedido de ayuda de su hija mayor mientras se encontraba en la casa de su padre. Según la denuncia presentada por la mediática, la nena le habría manifestado que tenía miedo y que había sido agredida por el futbolista. La comunicación se habría realizado desde una computadora, luego de que la menor no pudiera utilizar su teléfono celular.

A partir de la intervención policial y la presentación judicial, la Fiscalía de Género de Tigre inició actuaciones por presuntas lesiones y dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación, entre ellas la declaración testimonial de Wanda y el reconocimiento médico legal de la menor.

El domingo, además, se realizó un allanamiento en la vivienda de Icardi, donde los efectivos secuestraron una computadora, un teléfono celular y una mochila perteneciente a la niña. La medida fue cuestionada por los abogados del futbolista, quienes consideraron que el procedimiento había sido innecesario, aunque manifestaron estar interesados en que los dispositivos sean sometidos a peritajes.

En paralelo, la Justicia le concedió a Icardi la eximición de prisión, aunque continúa vigente la restricción que le impide acercarse o mantener contacto con su hija mayor durante 45 días.

Con su nueva presentación en la comisaría de Benavídez, Wanda cumplió con la entrega de las claves necesarias para que los investigadores puedan acceder al contenido de los dispositivos. Mientras tanto, la causa sigue su curso y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer lo ocurrido.

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