Tini Stoessel llegó a un acuerdo económico con su papá





Luego de meses de tensión e interna familiar entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el reparto de las ganancias generadas por la carrera musical de la artista, la relación comercial entre ambos habría alcanzado un punto de resolución.

Según revelaron en el ciclo Intrusos (América TV), las partes llegaron a un entendimiento financiero que define la división de los ingresos y la reorganización de sus activos.



Acuerdo entre Tini Stoessel y Alejandro: un reparto del 70/30 y traspaso de firmas



Durante la emisión del programa, el periodista Daniel Ambrosino dio a conocer los términos principales del pacto que pondría fin a las disputas económicas. "El arreglo ya está hecho hace por lo menos un par de meses. Todo es un 30% y 70%: el 70% obviamente para Tini y el 30% para Alejandro", comenzó contando.



Y detalló: "Martina ya aceptó que fuera este 70 y 30%. Tienen que firmar todo, hay una cuestión que tiene que ver con todo lo administrativo económico porque hay que hacer mucho traspaso de firmas".

Propiedades y cuentas en el exterior



El acuerdo también contempla la reestructuración del patrimonio inmobiliario y bancario acumulado durante los años de gestión compartida. Respecto a los bienes inmuebles y los activos en Estados Unidos, la cantante estableció prioridades claras para la firma final: "Tini no quiere ninguna propiedad salvo la casa que tiene en San Isidro, la que está ahora. Esa es la única casa que Tini quisiera tener", continuó el periodista sobre el arreglo de Tini y Alejandro Stoessel.

"Las cuentas LLC de Estados Unidos que están a nombre de Alejandro tienen que cambiar de titularidad y pasar a nombre de la persona que Tini decida, un contador o alguien que tenga un poder legal", afirmó.





Cláusula de confidencialidad



Para resguardar los detalles finales del conflicto y evitar futuras controversias sobre el manejo de los fondos, el acuerdo incluye un compromiso legal de silencio entre las partes. Por último, desde Intrusos aseguraron: "Hay un contrato de confidencialidad en el que figuraría que Alejandro Stoessel no se quedó con ninguna parte de dinero".

Con la formalización de los trámites administrativos y la reasignación de titularidades, la artista busca cerrar la etapa de supervisión paterna en sus finanzas para iniciar una nueva fase de gestión independiente de su carrera artística.

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