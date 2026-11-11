Liberaron a Emanuel Noir, de Ke Personajes, tras golpear a un policía en Entre Ríos

Emanuel Noir, líder de la agrupación tropical Ke Personajes, fue liberado este martes tras someterse a una audiencia en los tribunales de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El músico había sido arrestado el fin de semana pasado luego de golpear a un efectivo policial que le impidió el paso a un casino local que ya había cerrado sus puertas.

Durante la comparecencia judicial, el cantante prestó declaración en el marco del expediente que investiga la agresión al agente de seguridad. Al finalizar la audiencia, las autoridades dispusieron que Noir pudiera retirar de la sede policial donde se encontraba privado de su libertad, aunque su desvinculación penal no es definitiva.

Desde la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay confirmaron que el artista permanece "supeditado a la causa". Por otro lado, los detalles de los dichos de Noir durante el interrogatorio no fueron dados a conocer, aunque sí trascendió el pedido público de disculpas del cantante.

La investigación continuará abierta por un plazo legal de 90 días. A lo largo de este período, la Justicia sumará pericias y elementos de prueba para reconstruir la secuencia de los hechos y definir las responsabilidades correspondientes en el proceso que sigue su curso.

"Me equivoqué, soy humano": el descargo de Emanuel Noir tras su detención



Lejos de recurrir al silencio, Emanuel Noir decidió dar la cara tras lo ocurrido. A través de un descargo profundo difundido por su entorno, el cantante reconoció los hechos, admitió su error sin buscar coartadas y dejó en claro que atraviesa un momento personal complejo marcado por la angustia y la introspección.

"Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido", arrancó manifestando el músico en un texto que rápidamente cosechó miles de reacciones de todo tipo en el ecosistema digital.

Consciente de la gravedad institucional y humana del suceso, que incluyó un contacto físico indebido con un uniformado en plena vía pública, Noir focalizó sus primeras líneas en la reparación directa con el damnificado, anticipando intenciones de enmendar el vínculo de manera privada en cuanto el proceso judicial se lo permita.

"Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, tenga la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado", expresó con crudeza.





Y sumó: "Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión. No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde".

Finalmente, expresó: "Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos".

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