Murió Jorge Montejo, mejor conocido como "Paolo, el rockero"

Duelo en el mundo del humor. A los 68 años murió Jorge Montejo, conocido como “Paolo, el rockero”, un ícono del espectáculo en las décadas del ochenta y noventa. El humorista, conocido por sus participaciones en Badía & Cía, Videomatch, Peligro sin codificar y la saga Bañeros, falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, donde se encontraba internado con un cuadro de pulmonía, según detalló la cronista de Cortá por Lozano (Telefe), Carolina Bisgarra, en sus redes sociales durante la noche del miércoles 11 de noviembre.

El tandilense saltó a la fama en 1986 cuando se presentó en Badía & Cía, programa conducido por Juan Alberto Badía. “El personaje ya se llamaba Paolo, pero Badía pensó que le faltaba algo. Primero surgió Paolo, ‘el hippie’, pero le dije que los hippies se iban a extinguir. Pensando un poco más, a Badía se le ocurrió ‘rockero”, contó en una entrevista con La Nación en 2020 sobre el surgimiento de su nombre artístico. Y es que supo construir su marca personal, con su vincha sobre la frente, la melena oscura larga, sus remeras estampadas y sus memorables frases como: “Uhhh... loco” y “¡Qué mala onda!”.

A lo largo de los años, Montejo habló sobre su lucha contra la adicción a la cocaína, lo cual, según reconoció, lo hizo “perder todo”. En su última entrevista con este medio, luego de haber salido de una extensa internación en un neuropsiquiátrico, relató: “La gente dice que entré en eso porque me movía en el ambiente artístico, pero nada que ver. Me había dejado una chica que amaba mucho y con la que salí desde 1988 hasta 1993. Me sentí mal, vi a unos chicos que estaban haciendo eso y probé. Un amigo me dijo: ‘Jorge, mirá que esto te puede hacer perder todo’, pero no le di bola”.

“Paolo, el rockero” supo llevar su humor a sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde se definía como “actor, padre y amante del arte”, publicaba divertidos videos. Su último posteo data del 18 de octubre de 2024, en el que celebró sus casi cinco meses sin fumar. “Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día; la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar. Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor. Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo”, expresó.

Al hacerse pública la noticia de su muerte, sus seguidores usaron este último posteo para dejarle sentidos mensajes de despedida. “Gracias por hacerme reír en mi niñez y creo que mi pasión por el rock debe haber surgido en Paolo. Buena gira”; “Hasta siempre, Paolo, nunca te olvidaremos”; “Un genio”; “Hasta siempre, Jorge. Gracias por tantas risas, genio” y “¡Que descanses en paz, Jorge! Muchos años imitando a Paolo estuve y me re divertía. ¡Genio!”, manifestaron.

La Nación