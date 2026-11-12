La confesión de Marcos Camino antes de morir: "Tengo la desgracia de tener una enfermedad que es la obsesión"





La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista de Los Palmeras, provocó una profunda tristeza en el mundo de la música tropical. Considerado uno de los grandes referentes de la cumbia santafesina, dejó una trayectoria de más de cinco décadas y un legado artístico que marcó a varias generaciones.

Su vida profesional estuvo atravesada por el éxito, los escenarios y una dedicación constante a la música. Sin embargo, después de alejarse de Los Palmeras y distanciarse de Cacho Deicas, atravesó una etapa personal difícil, marcada por problemas anímicos y un cambio profundo en su rutina.

Reconocido por sus colegas por su talento con el acordeón y su compromiso con la música, Camino había dejado algunas reflexiones sobre su historia personal en una de sus últimas entrevistas. Allí habló sin filtros sobre la exigencia que se imponía, la ansiedad y una característica que, según sus propias palabras, lo había acompañado durante toda su carrera: la obsesión por el trabajo.

Durante aquella conversación, la periodista le planteó una pregunta sobre su recorrido artístico: “¿Con el día y hora del lunes, cambiarías algo de toda esta trayectoria?”. La respuesta del músico fue contundente y dejó al descubierto una faceta menos conocida de su personalidad.

“Sí, cambiaría. Yo tengo la desgracia de tener una enfermedad que es la obsesión por el trabajo y la ansiedad. Todo eso me ha llevado a ir detrás del objetivo con fuerza, con ganas”, reconoció.

La reflexión de Marcos Camino sobre los años de trabajo y el desgaste personal



En la misma entrevista, el acordeonista también recordó cómo había sido su manera de enfrentar los desafíos profesionales. Según contó, durante muchos años su carácter y sus ganas de alcanzar objetivos lo llevaban a no retroceder ante ninguna dificultad.

“Sí, tenía que ser a las trompadas iba a las trompadas, ¿viste? Y después llegás a mi edad y decís... Difícil. Claro. Difícil, porque tenés que estar, como me pasó estar dos meses internado. Y la cosa sigue igual. Pusimos a otro chico que está en la banda. La vida sigue igual”, sostuvo.

Con el paso del tiempo, las experiencias personales y los problemas de salud lo llevaron a revisar aquella forma de vivir el trabajo. La exigencia permanente y la necesidad de alcanzar nuevas metas comenzaron a adquirir otro significado para el músico, que también reflexionó sobre el valor del dinero y los afectos.

En ese sentido, dejó una de las declaraciones más profundas de aquella charla, al reconocer que los logros materiales no alcanzan para enfrentar determinadas situaciones de la vida.

“Y uno ahí se da cuenta que el dinero no sirve para otra cosa y es para darte el gusto. Pero no es una cosa que te va a salvar de una enfermedad terminal, ni el amor de tus hijos, ni de nada. Eso ya llega uno a hacerlo cuando es un veterano. Lo que sí me gustaría es haber tenido 25 años, supongo, y no tener la experiencia que tengo hoy. No sé si la cosa sería distinta”, sentenció.

La muerte de Marcos Camino a los 76 años



El fallecimiento del histórico integrante de Los Palmeras generó conmoción en Santa Fe y en el ambiente artístico. Camino fue encontrado sin vida a los 76 años en su estudio de grabación, ubicado en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con el parte policial, el caso quedó bajo investigación en una causa caratulada como “suicidio por ahorcamiento”. Las circunstancias de su muerte provocaron un fuerte impacto entre sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

Sus últimas declaraciones volvieron a cobrar relevancia tras conocerse la noticia y permitieron recordar sus propias reflexiones sobre el trabajo, el paso del tiempo y las decisiones que marcaron su vida.

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