El correntino Richard Scofano ganó un Latin Grammy por “Adagio De Las Tres y Diez”

El músico correntino Richard Scofano ganó un Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea. El artista, nacido en Paso de los Libres, recibió el reconocimiento en la gala de ayer por su composición “Adagio De Las Tres y Diez”.

La obra, escrita para bandoneón y orquesta de cuerdas, tiene una historia personal detrás. Durante su discurso de aceptación en el evento celebrado en Las Vegas, Scofano explicó que compuso “Adagio De Las Tres y Diez" en homenaje a su padre.

“Dedicado a mi papá, que para eso lo compuse, Adagio De Las Tres y Diez cuando él partió. Gracias”, dijo al recibir el premio.

Latin Grammy 2026

La 27ª edición de los Latin Grammy se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La gala reunió a figuras de la música latinoamericana, entre ellas Karol G, Bizarrap, Jorge Drexler, Milo J, y CA7RIEL & Paco Amoroso. Sin embargo, la gran ganadora de la noche fue Rosalía, ya que se llevó los premios a mejor álbum y mejor canción del año.



