"Se agranda la familia": Cinthia Fernández mostró una ecografía

Cinthia Fernández generó un verdadero revuelo en las redes sociales este miércoles después de publicar un video en el que mostró una ecografía. “Se agranda la familia”, anunció junto a las imágenes y, rápidamente, despertó las sospechas de sus seguidores, que no tardaron en preguntarse si estaba esperando un bebé.

En el video, la mediática compartió el momento en que llevó a su mascota a una consulta veterinaria. Allí, mientras observaba las imágenes del estudio y escuchaba las indicaciones de la profesional, no pudo ocultar su sorpresa y emoción. “¿Me están cargando?”, reaccionó al descubrir lo que aparecía en la pantalla.

La veterinaria le explicó que se podía distinguir la cabeza de uno de los cachorros y también escuchar los latidos de su corazón. Ante semejante descubrimiento, Fernández volvió a manifestar su asombro: “No te puedo creer. Mirá”.

Emocionada por lo que estaba viendo, también le habló directamente a Neni mientras seguía atentamente los movimientos de los pequeños. “Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, expresó con ternura.

El momento continuó con los ladridos de otro de los perros de la familia, que aparentemente también reaccionaba a la situación. Al escucharlo, la bailarina intentó tranquilizarlo con unas palabras cariñosas: “Papá, todo nervioso. Tranquila, mamá, tranquila”.

La reacción de los seguidores de Cinthia Fernández ante el anuncio



El video no tardó en viralizarse y ya acumuló tres millones de visualizaciones. Sin embargo, buena parte de las reacciones estuvieron relacionadas con la confusión que provocó el anuncio inicial de la mediática.

Es que muchos usuarios interpretaron que la ecografía correspondía a un embarazo de Cinthia y creyeron que estaba por convertirse nuevamente en mamá. Cuando descubrieron que en realidad se trataba de los cachorros de Neni, dejaron comentarios cargados de sorpresa y humor.

“Me comí alto amague”, “Cinthia LPM. Felicidades, abuela”, “Pensé que venía un hermanito para las niñas” y “Entré como un caballo” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.

De esta manera, Fernández logró sorprender a sus seguidores con una noticia inesperada y compartió la alegría que vive junto a su mascota ante la próxima llegada de los nuevos integrantes de la familia.

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