Ángel de Brito reveló qué famosa recibió la primera propuesta para el Bailando de Santiago del Moro

El nuevo Bailando con las Estrellas empieza a generar expectativas en Telefe y ya tendría a su primera figura en la mira. Este jueves, Ángel de Brito dio a conocer una primicia en LAM al revelar quién recibió la propuesta para formar parte del ciclo que estará al frente de Santiago del Moro.

La información sorprendió a las panelistas del programa cuando el conductor anunció que tenía novedades sobre el casting del certamen. "Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe", adelantó, antes de compartir distintas características de la artista.

A medida que avanzaba con las pistas, De Brito explicó que se trataba de una mujer reconocida dentro del ambiente artístico, con experiencia en la música y también en los realities. "Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer"; "No hace teatro"; "Participó en un reality también"; "No es de GH"; "Es carismática"; "Es cantante, le fue bien en la música", detalló.

Las pistas despertaron las especulaciones en el estudio y las angelitas comenzaron a intentar descifrar quién era la famosa que había sido contactada para sumarse a la competencia.

Finalmente, Ángel de Brito decidió terminar con las incógnitas y dio a conocer el nombre que tenía en sus manos. "Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", confirmó.

De esta manera, la cantante se perfila como la primera participante convocada para el nuevo formato de Telefe.

Qué dijo Santiago del Moro sobre “Bailando con las Estrellas”



Luego de que trascendiera la noticia, Santiago del Moro se refirió al proyecto durante su programa radial El Club del Moro, que se emite por La 100, y confirmó que las conversaciones están avanzadas. “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”.

En ese contexto, también explicó cuál será el espíritu de la competencia y qué buscan desde la producción para conformar el elenco. “Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

De todas formas, el conductor dejó en claro que todavía quedan cuestiones por resolver antes de comenzar con la puesta en marcha del programa. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, remarcó.

En cuanto al momento en que llegará a la pantalla, Del Moro evitó dar precisiones porque todavía no existe una fecha definida. “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.

Por último, el presentador adelantó un dato importante sobre la ubicación que tendrá el ciclo dentro de la programación de Telefe: “Esto es un proyecto que se emitirá antes de Gran Hermano 5”.

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