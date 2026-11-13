El inesperado lanzamiento musical de Nicole Neumann con Martín Cirio





Nicole Neumann sorprendió con un inesperado proyecto musical junto a Martín Cirio. La modelo y el influencer se unieron para reversionar “Do You Wanna Dancing?”, también conocida como “En el colegio”, la canción pop de los años 90 que tuvo a Nicole como intérprete.

La noticia se conoció a través de las redes sociales de Martín Cirio, quien compartió un adelanto de lo que todos sus seguidores pueden ver en YouTube. Con entusiasmo, el influencer dejó entrever parte de esta nueva propuesta y despertó la curiosidad de sus seguidores.

“Do yoy Wanna dancing? con @nikitaneumannoficial yaa”, escribió Cirio en la publicación, en la que anunció esta colaboración musical con la modelo.

De esta manera, Nicole vuelve a encontrarse con una canción que forma parte de su recorrido artístico, esta vez con una nueva versión y acompañada por Martín Cirio. El adelanto generó expectativa entre sus seguidores, que ahora esperan conocer el resultado completo de esta particular unión.





La reacción de los usuarios al inesperado dúo musical



La publicación no tardó en llenarse de comentarios y reacciones de los seguidores, que celebraron esta inesperada colaboración. Muchos destacaron lo divertido de volver a escuchar una canción que marcó una época y se mostraron sorprendidos por la decisión de Nicole de volver a interpretarla después de tantos años.

“El cover que nadie pidió pero que necesitábamos”, escribió un usuario, mientras que otro burlaron a la conductora en su manera de decir screenshot: “Gracias a Dios existen los scruiinshots ”. También hubo quienes reaccionaron con humor al regreso musical de la modelo y comentaron: “La puso a cantar después de 30 años”.

Por otro lado, algunos seguidores se mostraron entusiasmados con la propuesta y dejaron mensajes de apoyo, emojis de corazones, aplausos y fuego.

Entre las respuestas, tampoco faltaron las referencias nostálgicas a la canción original y los mensajes de quienes celebraron poder volver a escuchar este tema de los años 90. Sin dudas, el adelanto despertó curiosidad y convirtió la colaboración en uno de los temas de conversación entre los seguidores de ambos.

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