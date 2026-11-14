La China Suárez le respondió a Wanda Nara con fuertes acusaciones

La novela no termina. Tras la viralización del video en el que se escucha a Wanda Nara insultarla y amenazarla durante el operativo policial del 6 de noviembre en las inmediaciones de la casa de Mauro Icardi en Nordelta, Tigre, la China Suárez salió a defender su bonhomía. Con una imagen de su infancia —una publicidad de pastas que hizo a los cinco años— la actriz le envío a la conductora una respuesta letal en una guerra sin tregua.

Eugenia “la China” Suárez publicó en su Instagram una historia con una captura del video publicitario de pastas que protagonizó cuando tenía apenas cinco años. Su objetivo es evidenciar que trabaja desde que tiene memoria. Allí escribió: “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”. Y sumó: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”.

Suárez subió una segunda historia minutos más tarde. “Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”, escribió. “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”.

Minutouno.com