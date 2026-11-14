Ricardo Arjona salió a cantar a la calle y sorprendió a sus seguidores en México

Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores en México con una propuesta diferente: salir a cantar a la calle, acompañado por un pequeño grupo de músicos y sin grandes escenarios ni despliegues técnicos. El artista guatemalteco protagonizó distintas intervenciones musicales en plena vía pública que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

En el marco de su gira por el país, el intérprete decidió acercarse a la gente de una manera poco habitual. Una de las presentaciones tuvo lugar en el Parque San Juan de Mérida, Yucatán, donde apareció de manera inesperada y comenzó a cantar ante la mirada de los transeúntes.

La iniciativa también llegó a Oaxaca. Allí, Arjona sorprendió a quienes caminaban por el Andador Turístico Macedonio Alcalá con una interpretación de "Te quiero". Acompañado por una violinista, una cellista y un guitarrista, convirtió un paseo cotidiano en un recital improvisado.

Los videos de ambos encuentros comenzaron a circular en las plataformas digitales y mostraron la reacción de los fanáticos, que no podían creer tener al músico tan cerca y fuera de los escenarios tradicionales.

El mensaje de Ricardo Arjona

El propio cantante compartió las imágenes en sus redes sociales y explicó el sentido de estas presentaciones sorpresa. "Es tan bonito estar cerca. La gente de seguridad apostaba por el fracaso de estos intentos. Por eso no hay seguridad, porque la seguridad está en la gente que al final son los que más nos cuidan", expresó.

Además, contó que la intención es interpretar canciones de su nuevo material en distintos espacios públicos y compartir esos momentos con quienes se encuentren ocasionalmente con él.

"El caso es que cuando se dan cuenta ya nos fuimos. Canciones de un trabajo que aún no se comparte, hechas en la calle para el que vaya pasando. Pronto compartiremos las canciones completas. De todo un poco", agregó. Sobre su paso por Mérida, el artista también manifestó su emoción por regresar a una ciudad que forma parte de su historia personal y profesional.

"Esta gira por México simbólicamente empieza aquí, con algunos años más y con más ganas que nunca. Quisimos tenerlos un poco más cerca. Cosas que pasan. México, ya estamos aquí", escribió.

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