Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sumaron otro integrante a su familia

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a convertirse en noticia, esta vez por una novedad que tiene que ver con su intimidad familiar. En medio de su presente sentimental y de los preparativos para su casamiento, la pareja anunció que agrandó la familia con la llegada de un nuevo integrante.

La noticia se conoció a través de una publicación que realizó el futbolista en su cuenta de Instagram. Allí compartió un álbum con distintas postales de su vida cotidiana en Miami, pero una de las imágenes se llevó toda la atención: Tini aparece sosteniendo en brazos a un pequeño cachorro.

Se trata de un golden retriever de pelaje claro que se sumó a la familia y que rápidamente conquistó a la pareja. En otra de las fotografías, el perrito aparece descansando sobre una cama, en una escena que despertó numerosos comentarios afectuosos.

La publicación también incluyó otros momentos de la intimidad de ambos, desde entrenamientos hasta fotografías familiares junto a Francesca y Bautista, los hijos que De Paul tuvo con Camila Homs. Tini no tardó en reaccionar al posteo de su pareja. "Los amo", escribió la cantante en los comentarios, acompañado por emojis de corazones. De esta manera, la pareja sumó un nuevo integrante a su familia, que también cuenta con Fifi, la galga que la artista adoptó en 2025.

Cuándo se casan Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La llegada del cachorro se produce en un momento especial para la pareja, que se prepara para dar un nuevo paso en su relación. Según trascendió, el casamiento tendría lugar el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La celebración promete ser uno de los acontecimientos del año en el mundo del espectáculo y el deporte. Mientras avanzan los preparativos, De Paul y Tini disfrutan de su presente juntos en Miami y comparten algunos detalles de su vida cotidiana con sus seguidores.

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