El sugestivo posteo de Benjamín Vicuña tras el escándalo entre Wanda Nara y la China

Benjamín Vicuña quedó indirectamente involucrado en la repercusión del nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. En medio de los cruces públicos entre ambas, el actor chileno compartió una fotografía familiar que despertó comentarios por el momento elegido para publicarla.

A través de sus historias de Instagram, Vicuña mostró a Amancio, el hijo que tuvo con Eugenia Suárez, durante una jornada al aire libre. En la imagen, el pequeño aparece de espaldas, sobre el césped de una cancha y con una camiseta de la Selección argentina que lleva el número 10.

La postal muestra una escena familiar, alejada de la polémica mediática que volvió a tener como protagonistas a la actriz y a la conductora. Sin embargo, el momento en que fue publicada hizo que rápidamente llamara la atención de los seguidores.

El actor evitó involucrarse en la pelea

Durante el nuevo intercambio de acusaciones, Wanda Nara hizo referencias a Vicuña y a cuestiones económicas vinculadas con la relación que mantuvo con la China Suárez.

Mientras la actriz y la conductora intercambiaban fuertes mensajes en Instagram, el actor optó por no responder públicamente y compartió una imagen junto a su hijo.

De esta manera, la publicación de Vicuña generó repercusiones en las redes sociales, aunque el chileno no hizo declaraciones ni expresó una postura sobre el conflicto entre su expareja y Wanda Nara.

Ciudad Magazine