Se hartó la China Suárez: le respondió con todo a Wanda Nara

La interna entre la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo este sábado. Luego de la difusión de imágenes de una fuerte discusión que protagonizaron en Nordelta, la actriz decidió responder públicamente a los cuestionamientos e insultos que recibió de la conductora.

A través de sus historias de Instagram, Eugenia Suárez defendió su trayectoria y recordó sus comienzos en el mundo del espectáculo. En uno de sus mensajes lanzó una frase que generó repercusión: aseguró que ella llenaba el Gran Rex mientras otras personas construían su popularidad a partir de relaciones con hombres casados.

La actriz también cuestionó los calificativos que, según las imágenes difundidas, Wanda habría utilizado durante el enfrentamiento. En ese contexto, hizo referencia a Diego Maradona y Claudia Villafañe, aludiendo a episodios del pasado sentimental de la conductora.

La China habló de su dinero y apuntó contra L-Gante

El descargo continuó con otra publicación en la que Suárez respondió a las comparaciones y aseguró que no tiene motivos para envidiarle nada a Wanda.

“Yo soy millonaria, pero en la vida”, escribió. También sostuvo que construyó su patrimonio a partir de su trabajo desde los seis años y cuestionó la relación de la empresaria con sus exparejas.

En otro mensaje, la actriz mencionó a L-Gante y recordó la versión sobre una supuesta propuesta de Wanda Nara para que el cantante se casara con ella a cambio de un automóvil. Ese episodio había sido mencionado públicamente por el propio artista.

El origen del nuevo enfrentamiento

La polémica se reavivó después de que el programa Puro Show, de El Trece, difundiera fragmentos de una discusión entre Wanda Nara y la China Suárez ocurrida el viernes 6 de noviembre en Nordelta, frente a la denominada “casa de los sueños”.

En las imágenes se escuchan insultos y amenazas dirigidas a la actriz. Tras la difusión, Wanda dio su versión del episodio y cuestionó que se hubiera publicado una grabación que, según sostuvo, estaba editada.

La disputa volvió a trasladarse a las redes sociales, donde ambas protagonizaron nuevos intercambios públicos que reavivaron el conflicto mediático.

Ciudad Magazine