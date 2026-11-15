Pampita y Martín Pepa se reconciliaron: las imágenes que confirmaron su acercamiento

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a mostrarse juntos y sorprendieron con una aparición pública que reavivó las versiones de reconciliación. La pareja asistió este sábado 14 de noviembre a los festejos por el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, donde compartió un palco y se mostró muy cercana.

Las imágenes difundidas durante el evento mostraron a la modelo y al polista abrazados y en actitud de complicidad. La postal llamó la atención porque llegó pocos días después de que trascendiera una nueva crisis en la relación.

El pasado 4 de noviembre, Yanina Latorre había contado en su programa Sálvese quien pueda que la pareja estaba separada desde hacía aproximadamente 15 días. Según la información que dio a conocer, esta vez la decisión de terminar el vínculo habría partido del polista.

Entre los motivos que se mencionaron aparecieron nuevamente la distancia, los compromisos laborales y las diferencias sobre los proyectos a futuro. Estos factores ya habían generado dificultades en etapas anteriores de la relación.

Qué había dicho Pampita sobre la separación

En medio de las versiones, Pampita había sido consultada por el tema en un móvil de LAM. En esa oportunidad, evitó confirmar o desmentir la ruptura y sostuvo que prefería mantener su vida sentimental fuera de los programas de televisión.

“Estoy bien, muy bien”, respondió cuando le preguntaron por su situación personal. También explicó que buscaba cuidar la privacidad de su pareja, ya que no necesariamente desea exponerse públicamente.

La modelo había dejado abierta la posibilidad de hablar sobre el tema más adelante, pero pidió que respetaran su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado.

Ahora, su aparición junto a Martín Pepa en el Hipódromo de Palermo volvió a poner el foco sobre la relación y alimentó las versiones de una nueva oportunidad para la pareja. Hasta el momento, ninguno de los dos realizó una confirmación formal sobre la reconciliación.

Ciudad Magazine