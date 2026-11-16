Pampita y Martín Pepa reaparecieron juntos en medio de los rumores de separación

A casi dos años de haber comenzado su historia de amor, Pampita y Martín Pepa volvieron a quedar en el centro de las especulaciones sobre su relación. Luego de atravesar algunas crisis, distanciamientos y reconciliaciones, los rumores de una nueva separación cobraron fuerza en los últimos días. Sin embargo, una reciente aparición pública volvió a poner el foco en la pareja.

Este sábado, ambos coincidieron en el Hipódromo de Palermo y disfrutaron de una jornada al aire libre. Allí se mostraron distendidos y de buen ánimo, mientras compartían distintos momentos del evento y posaban ante las cámaras.

Las imágenes dejaron ver abrazos, sonrisas y gestos de complicidad que contrastaron con las versiones que habían circulado recientemente. De esta manera, la pareja volvió a mostrarse junta después de que trascendieran versiones sobre un posible distanciamiento.

Qué había dicho Pampita



Los rumores habían tomado fuerza luego de que Yanina Latorre contara que las agendas laborales y la distancia entre los países en los que desarrollan sus actividades habrían complicado la relación. Consultada sobre el tema en LAM, Pampita había optado por no dar precisiones y dejó en claro que no tenía intenciones de exponer su vida sentimental.

“Hay que respetar al otro y lo que siente el otro. Hay que cuidarlo y estoy en mi derecho de decir: ‘Esta puerta yo no quiero abrirla’”, había expresado la modelo, marcando un límite frente a las preguntas sobre su intimidad.

Aunque en esta oportunidad compartieron una salida, Pampita mantuvo su postura respecto de la exposición de su pareja. Si bien publicó fotografías y videos de la jornada en el Hipódromo de Palermo, evitó incluir imágenes junto a Pepa en sus redes sociales.

En paralelo, Yanina Latorre había revelado otro episodio vinculado a la filtración de información privada. Según contó, la modelo estaría muy enojada con su entorno, especialmente con algunas de sus amigas, porque sospecharía que alguien cercano es quien hace trascender detalles de su vida personal.

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el estado de la relación. Sin embargo, su reaparición en Palermo volvió a alimentar las versiones sobre una reconciliación y dejó una señal de que, al menos públicamente, continúan compartiendo momentos juntos.

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