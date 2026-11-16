Romeo Santos y Prince Royce hicieron vibrar Vélez ante más de 45 mil personas

Buenos Aires vivió una noche a puro ritmo caribeño con la llegada de Romeo Santos y Prince Royce, quienes conquistaron el estadio Vélez Sarsfield con un espectáculo que reunió a más de 45 mil personas. Con localidades agotadas, los artistas desplegaron todo su talento en el marco de su gira internacional “Mejor Tarde Que Nunca”, en uno de los conciertos más esperados del año.

Durante más de dos horas, los máximos exponentes de la bachata ofrecieron un recorrido por sus trayectorias y compartieron con el público argentino algunas de las canciones más emblemáticas del género. La puesta en escena, las impactantes visuales y un repertorio cargado de clásicos transformaron el estadio en una enorme pista de baile.

El comienzo estuvo marcado por un bloque conjunto dedicado a Better Late Than Never, el proyecto musical que ambos lanzaron y que dio origen a esta esperada colaboración. Desde los primeros minutos, la dupla consiguió una respuesta inmediata de las tribunas, que acompañaron cada interpretación con una ovación.

Una noche de clásicos y complicidad con Romeo Santos y Prince Royce



A lo largo del espectáculo, Romeo Santos y Prince Royce alternaron momentos compartidos con segmentos individuales en los que cada uno pudo demostrar su identidad artística.

El llamado Rey de la Bachata desplegó su habitual magnetismo, sensualidad y potencia vocal, mientras repasaba algunos de los temas que marcaron su carrera. Por su parte, Prince Royce aportó su impronta pop, su carisma y una calidez melódica que conectó rápidamente con los miles de espectadores.





Entre los grandes momentos de la noche aparecieron canciones como “Propuesta Indecente”, “Darte un Beso”, “Llévame Contigo”, “Ay! San Miguel” y “La Diabla”, que hicieron cantar y bailar a todo Vélez.

La química entre ambos protagonistas fue uno de los puntos más destacados del encuentro. Con bromas, complicidad y constantes intercambios con el público, los artistas demostraron por qué su unión se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la música latina.

Una gira internacional que llegó a la Argentina



La presentación en Buenos Aires tuvo como antecedente el paso de la dupla por Córdoba, donde también convocaron a una multitud en el estadio Mario Alberto Kempes. Allí, Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron un espectáculo a cielo abierto que anticipó la intensidad de su encuentro con el público porteño.

El “Mejor Tarde Que Nunca Tour” ya recorrió 20 países y superó las 80 presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con escenarios colmados y una respuesta multitudinaria en cada destino.





Con su desembarco en Vélez, los dos artistas reafirmaron el alcance internacional de la bachata y su conexión con los fanáticos argentinos, que disfrutaron de una noche en la que los grandes clásicos y la nueva etapa musical de ambos fueron protagonistas.

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