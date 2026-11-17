La investigación judicial contra Mauro Icardi por presuntas lesiones a su hija Francesca tendrá avances importantes durante la próxima semana. En el marco de la denuncia presentada por Wanda Nara, la Fiscalía dispuso nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido el viernes 6 de noviembre en la vivienda del futbolista, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta.

Según informó el periodista Mauro Szeta, las dos niñas que el delantero tiene con la conductora serán entrevistadas en Cámara Gesell. Además, el fiscal Julio Petrucci convocará a declarar a las maestras del colegio al que asisten las menores, con el objetivo de reconstruir cómo fue el retiro de ambas antes de que finalizara la jornada escolar de aquel viernes.

Las declaraciones de las docentes permitirán incorporar información sobre las horas previas al episodio que terminó con la intervención policial en la denominada Casa de los Sueños, propiedad del jugador.

Cómo comenzó el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara



El hecho que dio origen a la causa penal ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara recibió mensajes de su hija mayor en los que le solicitaba ayuda y denunciaba que su padre la había golpeado y amenazado.

Ante esa situación, la conductora se presentó en la vivienda de Icardi y se produjo la intervención de efectivos policiales, luego de un llamado al 911. Frente a los agentes, Francesca manifestó su intención de retirarse del domicilio junto a su madre y relató una presunta agresión. Además, recibió asistencia médica en el lugar.





Al día siguiente, el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre dispuso una medida cautelar contra el futbolista: le prohibió acercarse a menos de 100 metros de su hija y mantener cualquier tipo de comunicación con ella durante un período de 45 días. La resolución se tomó en el contexto de la denuncia por presuntas lesiones leves presentada por Wanda Nara.

El informe médico y las nuevas pruebas



Otro de los elementos que tomó relevancia durante los últimos días fue el informe correspondiente a la primera asistencia médica, realizada el 6 de noviembre. En esa evaluación no se observaron lesiones visibles, aunque quedó asentada una referencia a un traumatismo en la rodilla izquierda.

A ese documento se sumó ahora la información sobre una cuarta revisión médica que habría constatado lesiones leves. Este nuevo dato también deberá ser considerado por la Justicia junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Con las entrevistas a las niñas y las declaraciones de las docentes, la Fiscalía buscará reconstruir las circunstancias del episodio y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

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