Melody Luz atraviesa un momento personal complicado y decidió expresar públicamente el desgaste emocional que le genera la exposición de Alex Caniggia en las redes sociales. A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, la bailarina rompió en llanto, realizó un fuerte descargo contra su pareja y pidió que dejen de involucrarla en las polémicas que protagoniza el mediático.

Visiblemente angustiada, explicó que está cansada de recibir mensajes y críticas por las opiniones que él comparte públicamente, con las que aseguró no sentirse identificada. Incluso, reveló que actualmente no sigue a Caniggia en Instagram y les hizo un pedido concreto a sus seguidores: que no le envíen más sus publicaciones.

“Es la vez 1500 que intento grabar esto, se me está haciendo muy difícil. Les quiero pedir por favor que no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo”, comenzó diciendo.

La bailarina también cuestionó la imagen que el hijo de Claudio Paul Caniggia construye en las plataformas digitales y aseguró que no coincide con la persona que conoce en la intimidad. “No entiendo por qué cumple ese rol tan misógino y violento que no es él en su vida real”, manifestó.

El impacto en su carrera y el desgaste de la relación



Durante su descargo, Melody explicó que las controversias de su pareja también repercuten directamente en su trabajo y en su propia imagen pública. En ese sentido, remarcó que tiene una carrera artística que busca construir por sus propios medios y que no quiere quedar asociada a declaraciones que no comparte.

“Lo que él no entiende es que yo también soy una figura pública, que soy artista, que intento armar mi camino y que la gente me tira odio a mí y yo me tengo que comer todo eso gratuitamente cuando yo no opino lo mismo que él, ni digo lo mismo que él”, expresó.

Además, se refirió a los mensajes de quienes le exigen que intervenga en las actitudes de Caniggia y cuestionó que le atribuyan la responsabilidad de controlar su comportamiento. “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá, me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están adentro de estas cuatro paredes. Y yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha. Y yo estoy cansada”, aseguró.

El malestar también terminó afectando un momento importante de su presente profesional. En los próximos días, la artista volverá a presentarse en SEX, el espectáculo teatral creado por José María Muscari, un proyecto por el que trabajó mucho y que esperaba disfrutar con entusiasmo.

Sin embargo, reconoció que las circunstancias personales le impiden vivir ese regreso con la felicidad que imaginaba. “Tendría que estar feliz que esta semana de estreno en SEX, que tanto lo decidí, que tanto me costó. Y no puedo. Porque lo único que he recibido son mensajes de odio”, lamentó.

La preocupación de Melody Luz por Venezia



Uno de los tramos más sensibles del video estuvo relacionado con Venezia, la hija que tiene en común con Alex Caniggia. Melody manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que las controversias públicas de su padre podrían tener sobre la pequeña y aseguró que también recibe ataques por las actitudes del mediático.

“Ya tengo a mi hija, a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro, ojalá Dios no quiera, no se tome represalia con ella. Porque conmigo ya lo están haciendo”, expresó entre lágrimas.

En la misma línea, apuntó contra el entorno familiar de su pareja y cuestionó los ataques que recibe a raíz de las publicaciones de Caniggia. “Su familia lo único que hace es atacarme. Y lo que él genera con sus redes es que ustedes me ataquen cuando yo no hago nada”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que su postura no tiene que ver con las diferencias o enfrentamientos que Alex pueda mantener con otras figuras del espectáculo. Para dejarlo en claro, mencionó a Wanda Nara y a la China Suárez, y remarcó que su desacuerdo es con los ataques dirigidos hacia las mujeres.

“Esto va más allá de Wanda, de la China, de quien sea. No estoy a favor de que bardee a ninguna mujer”, afirmó.

Luego, reflexionó sobre la responsabilidad que implica tener exposición pública y cuestionó que su pareja no dimensione las distintas formas de violencia que atraviesan las mujeres. “Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días. No entiende que desde su lugar puede cambiar las cosas. Y ser como es él en la vida real, que no es eso”, señaló.

Finalmente, Melody volvió a marcar distancia de las actitudes que observa en las redes sociales de Caniggia y dejó en evidencia el desgaste que le provoca la situación. “No reconozco a la persona que es cada vez que abro su Instagram. Que encima no lo quiero ni ver”, expresó.

Antes de terminar, insistió en que no quiere ser responsabilizada por las opiniones de su pareja ni recibir mensajes que le exijan modificar su comportamiento. “Les pido, por favor, que a mí no me metan en la misma bolsa. Que yo no estoy de acuerdo. Y que dejen de romperme las pelotas con mandar a criarlo. Porque yo no soy su puta madre”, concluyó.





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