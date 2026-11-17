En las últimas horas, las redes sociales se hicieron eco de distintas versiones sobre la relación entre Moria Casán y María Fernanda Callejón. Las especulaciones comenzaron a crecer luego de una publicación enigmática de La One, en la que utilizó las siglas "FR" y sumó una referencia que despertó todo tipo de interpretaciones.

En medio de los rumores de tensión entre la conductora y su panelista, Moria fue consultada por el tema en SQP, donde explicó el significado de su mensaje y dio detalles sobre la dinámica que mantiene con la actriz detrás de cámara.

Al ser interrogada sobre si había escrito "Fernanda radicalizada", la diva confirmó la interpretación y descartó que las iniciales tuvieran una intención ofensiva. "Fernanda radicalizada. Está feminista radicalizada, entonces tiene Fernanda radicalizada", explicó, luego de que le mencionaran que en las redes también habían interpretado las siglas como "fracasada".

La palabra de Moria sobre Callejón



Lejos de alimentar una supuesta pelea, Casán describió el vínculo que mantiene con su compañera y reconoció que ambas tienen personalidades intensas. "Son re muletillas. Es show, baby. Viste, somos intensas las dos", expresó.

También hizo referencia a algunas diferencias que pueden surgir durante los debates televisivos y lanzó una particular descripción sobre la personalidad de Callejón: "Ella empieza una cosa y sigue. Ella es rumiadora. Y con esa voz es Coco Basile. Digo, pará, chabona. Todo bien", comentó entre risas.

Cuando le preguntaron si le gustaría volver a contar con la actriz en su programa durante el próximo año, Moria evitó anticipar decisiones y aclaró que todavía no conversó sobre el tema. "Está bien, todavía no hablé nada. Pero todo lo que esté en mi programa va a estar consensuado. Se va a hacer todo divino", aseguró.

¿MORIA TRATÓ DE FRACASADA A CALLEJÓN?







Por su parte, María Fernanda Callejón también fue consultada sobre los rumores y el funcionamiento del ciclo que conduce La One. En diálogo con SQP, defendió su experiencia como panelista y explicó que la dinámica del programa requiere adaptarse constantemente a los temas y a las intervenciones de sus compañeros.

"Yo estoy en un programa donde hay show, donde se tratan temas también muy delicados. Uso un poco de todo. Uso el sentido común", comenzó diciendo. Además, destacó que su recorrido en los medios le permitió incorporar herramientas para desenvolverse mejor en los debates: "Estudio mucho los temas cuando los tengo que desarrollar. Aprendí a omitir la intro. Aprendí a no interrumpir. Aprendí un montón de cosas".

Sobre su relación con Moria, Callejón fue contundente y dejó entrever que existe una complicidad entre ambas. "Y con Moria, nada, tenemos nuestro secreto. Somos un panel poderoso", afirmó.

También explicó por qué en una de las últimas emisiones se la había visto menos participativa. Según aclaró, la presencia de Nancy Pazos había hecho que tuviera menos intervenciones durante el programa. "Son días. Sí, porque estaba la invitada, Nancy Pazos, tenía muchas cosas más para decir que yo", señaló.

En ese sentido, destacó la particularidad del ciclo y la variedad de temas que abordan diariamente. "¿Sabés lo que tiene el programa de Moria? Que no es un programa que se parece a otro. Es abierto. Es como ella", describió.





Finalmente, al ser consultada directamente por el polémico tuit y la posibilidad de que Moria hubiera utilizado la palabra "fracasada", Callejón evitó confrontar con la conductora y le restó importancia a la interpretación. "Es parte de este juego mediático. Es que Moria me diga lo que quiera. Moria tiene permiso para decir lo que quiere", concluyó.

De esta manera, ambas dejaron sus respectivas posturas sobre las versiones de conflicto y, aunque reconocieron las particularidades de sus personalidades, evitaron confirmar una pelea entre ellas.

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