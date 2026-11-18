El futuro de Sálvese Quien Pueda (SQP) comenzó a generar interrogantes luego de que trascendieran versiones sobre un posible cambio en el rumbo profesional de Yanina Latorre. En medio de las especulaciones sobre una eventual salida de América TV y su posible desembarco en Canal 9, surgió un nombre como candidato para ocupar su lugar: Pepe Ochoa.

La información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde aseguró que al integrante de LAM le habrían ofrecido ponerse al frente del ciclo de espectáculos.

“Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quizo retener y cuándo lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina”, comentó la panelista al analizar las alternativas que se manejan en torno al futuro del conductor.

Luego, fue más directa y reveló: “Al que le ofrecieron conducir Sálvese quien Pueda es Pepe Ochoa, muy laburador”.

Además, en el programa destacaron sus condiciones para asumir ese desafío: “Es gracioso y es ducho, cuándo lo hizo lo hizo muy bien”.





Qué dijo Pepe Ochoa sobre las propuestas laborales que recibió

Ante las versiones que comenzaron a circular, minutouno.com se comunicó directamente con Pepe Ochoa para conocer su situación y saber si efectivamente había recibido una propuesta para conducir el ciclo de América TV.

"Tengo 2 propuestas fuertes y firmes, no decidí nada. Todo me entusiasma y es para mejor”, respondió el panelista a través de un mensaje privado.

Consultado sobre cómo estaba atravesando este momento y si imaginaba que podían abrirse nuevas oportunidades profesionales, Ochoa también dejó una frase que refleja su presente: “Me gusta saber que se abren nuevas posibilidades”.

Sin embargo, cuando se le preguntó puntualmente por Yanina Latorre, el panelista respondió: “Hablamos todo el tiempo”.

De esta manera, Pepe Ochoa atraviesa un momento de definiciones laborales, con dos propuestas concretas sobre la mesa y sin haber elegido todavía cuál será su próximo paso. Mientras tanto, su nombre ya aparece entre las alternativas para una eventual renovación de la conducción de uno de los programas más vistos de América.

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