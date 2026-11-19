Murió el músico Rubén “King” Alfano, guitarrista emblemático de Memphis La Blusera. La noticia fue confirmada ayer por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde destacaron que Alfano falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, a los 69 años.

“El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera”, escribió su familia, agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño recibidas.

Emblema del blues argentino

Alfano fue guitarrista rítmico de Memphis La Blusera y grabó cinco discos de estudio fundamentales para el género: Alma Bajo La Lluvia, Medias Negras, Tonto Rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca Tuve Tanto Blues.

También participó del disco en vivo Memphis En Vivo, registrado en el Teatro Gran Rex, que alcanzó el triple platino y consolidó a la banda como la más popular del blues en español.

Alfano compartió escenario con figuras internacionales como B.B. King, Chuck Berry, Albert King, Taj Mahal, Koko Taylor, Hubert Sumlin, Junior Wells y Kenny Neal.



