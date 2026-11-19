La polémica entre la China Suárez y Wanda Nara sumó una nueva voz al debate. Esta vez fue Catalina Gorostidi quien se metió de lleno en la controversia durante su streaming, donde cuestionó con dureza a la actriz. La exparticipante de Gran Hermano hizo referencia a una frase de su reciente descargo en redes sociales y aprovechó para recordar el conflicto que involucró a Eugenia Tobal años atrás.

En el mensaje que publicó, la China salió a defender su trayectoria artística, apuntó contra los inicios de Wanda Nara en el mundo del espectáculo y cuestionó a las mujeres que alcanzaron notoriedad por relacionarse con hombres casados. Precisamente, esta última referencia provocó la reacción de Gorostidi.

“Pará pará pará, ella dijo de hombres casados. Qué cara dura que es la China Suárez, de hombres casados dice, si ella se levantó a la mitad de los hombres casados de Argentina la hija de p…”, lanzó la exparticipante del reality.

Pero sus cuestionamientos no terminaron ahí. Catalina también recuperó el episodio que involucró a la actriz y Nicolás Cabré, cuando el actor mantenía una relación con Eugenia Tobal. Al recordar aquella situación, explicó que fue determinante para formar la opinión que tiene actualmente sobre la China.

“Yo no la voy a perdonar nunca a la China Suárez lo que hizo con Eugenia Tobal. A partir de ese momento, en que dijo que Tobal había pedido a su bebito y dijo ‘a mí no me da lástima’, desde ese momento, yo a la China Suárez le hice la cruz”, expresó.





Otro de los puntos que Gorostidi puso en duda fue el reconocimiento profesional que la actriz destacó en su descargo. En ese sentido, hizo referencia a las presentaciones en el Gran Rex y sostuvo que quienes asistían a los espectáculos lo hacían para ver a Lali Espósito y Peter Lanzani.

“Podes ser exitosa reina, pero exitosa no sos, sos una pobre fracasada, una mina que se lleva por la guita, que siempre tiene que ser devota al macho, y no llenaste nunca el Gran Rex, la gente iba a ver a Lali y Peter, por eso Lali es lo exitosa que es hoy, y vos sos una pobre mina”, disparó.

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