



Una serie de comentarios sobre los supuestos privilegios dentro de MasterChef Celebrity abrió un nuevo debate en el mundo del espectáculo. Esta vez, el protagonista fue Rodrigo Lussich, quien sorprendió al hacer una sugestiva referencia a Wanda Nara y Grego Rossello.

El episodio ocurrió en Intrusos, mientras el equipo debatía sobre los participantes que tendrían un trato diferencial en el certamen de Telefe. En medio del análisis, el conductor puso el foco en el humorista y planteó que existiría una particular cercanía con la presentadora, que se habría originado antes de que ella iniciara su relación con Martín Migueles.

Al referirse al desempeño de Grego dentro de la competencia, Lussich dejó en claro cuál era su percepción sobre el trato que recibe: "Lo salvan siempre". Pero no se quedó ahí. El periodista fue más allá y deslizó que entre ambos habría existido una historia previa, al mencionar que podrían haberse conocido en circunstancias más íntimas y que habrían compartido momentos "en paños menores".

Las señales de complicidad que Wanda Nara y Grego Rossello mostraron públicamente



Los comentarios del conductor de Intrusos también remitieron a los intercambios que Wanda y Grego protagonizaron frente a las cámaras y en las redes sociales.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en septiembre de 2025, cuando la conductora participó como primera invitada de Ferné con Grego, el ciclo de streaming del humorista. La entrevista estuvo atravesada por bromas, indirectas y un evidente juego de seducción.





En aquella oportunidad, Wanda recordó que Grego le había enviado mensajes a través de las redes sociales y hasta le hizo un reproche por no haber conseguido su número de teléfono. La conversación dejó en evidencia la confianza y la complicidad que compartían.

Tiempo después, en noviembre de 2026, Rossello volvió sobre el tema durante su participación en PH, Podemos Hablar. Allí admitió que el coqueteo con la conductora era parte de una dinámica que le resultaba divertida, aunque aclaró que ella se encontraba en pareja.

Ante una pregunta de Andy Kusnetzoff sobre qué haría si Wanda estuviera soltera, el humorista no dudó en responder: "Voy como loco".

Además, contó una anécdota de una etapa en la que la empresaria no estaba en pareja: recordó que le había llevado flores y un perfume hasta su domicilio. Sin embargo, según relató, Wanda le indicó que ingresara por la entrada de servicio.

Los participantes que quedaron bajo la lupa por sus vínculos con Wanda Nara



En el programa también hicieron un repaso por otros concursantes que, de acuerdo con las observaciones del panel, tendrían una posición privilegiada en el certamen.

En esa lista mencionaron a Juli Poggio, Pablo Migliore, Mike Amigorena y Marta Fort. También apareció Mala Fama, señalado como uno de los participantes más apreciados por sus compañeros, mientras que Pachu Peña fue mencionado por el interés que tendrían algunos de los jugadores que continúan en carrera en que vuelva a la competencia.

De todos modos, la conversación terminó girando alrededor de Grego Rossello y las declaraciones de Rodrigo Lussich. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó que haya existido el supuesto encuentro íntimo al que hizo referencia el conductor, aunque los intercambios públicos entre ambos alimentaron las especulaciones.

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