



La confirmación de Robert Pattinson como el próximo James Bond revolucionó la industria cinematográfica y abrió una serie de interrogantes sobre cómo fue el proceso que lo llevó a quedarse con uno de los personajes más emblemáticos del cine. Mientras crece la expectativa por la película número 26 de la franquicia, trascendieron detalles sobre las negociaciones y el dinero que recibiría el actor por asumir el desafío.

La información fue publicada por el diario británico The Mirror, que dio a conocer las cifras que habría acordado la estrella de Hollywood para ponerse en la piel del espía británico. Según una fuente consultada por ese medio, Pattinson habría recibido un millón de dólares por participar en la prueba de casting.

Pero esa no sería la única suma involucrada. De acuerdo con estimaciones de fuentes financieras vinculadas con la franquicia, el protagonista de The Batman podría embolsar alrededor de 100 millones de dólares por un contrato de tres años.

Se trata de un monto extraordinario dentro de los salarios que habitualmente perciben los grandes actores. En este escenario, la participación directa de Jeff Bezos, propietario de Amazon MGM Studios, habría tenido un papel importante en la decisión de ofrecerle una cifra superior a la habitual.

Quiénes competían con Robert Pattinson por el papel de James Bond



La elección del protagonista no habría sido sencilla. Pattinson llegó a la instancia final del casting junto a otros tres candidatos: Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor. Durante las semanas previas, algunas versiones señalaban a este último como el favorito del director Denis Villeneuve. Sin embargo, finalmente el actor de Twilight terminó imponiéndose sobre sus competidores.

Entre las versiones que circularon sobre la elección también apareció el nombre de Lauren Sánchez, esposa de Bezos. Según trascendió, habría quedado “cautivada” después de ver la prueba de cámara del actor, un detalle que habría influido en la decisión.

El propio Bezos se refirió al proceso de selección durante un evento realizado el martes por la noche en California. Allí explicó que inicialmente existían algunas dudas por la popularidad que ya tenía Pattinson, pero que su desempeño durante la audición terminó convenciendo a los responsables del proyecto.

“Al principio, teníamos un ligero prejuicio contra él porque ya es muy famoso. Pensábamos que, tal vez, deberíamos tener a alguien un poco menos conocido. Pero en la prueba, era obvio; él era James Bond”, aseguró el empresario.





Por qué eligieron a Robert Pattinson para protagonizar la película 26 de James Bond



La nueva producción marcará un cambio importante en la historia de la saga. Será la película número 26 del agente 007 y la primera que quedará fuera del control creativo de la familia Broccoli, que durante seis décadas estuvo al frente del destino cinematográfico del personaje.

El cambio comenzó en 2025, cuando Barbara Broccoli y Michael G. Wilson vendieron a Amazon MGM Studios el control creativo de las películas y del personaje. A partir de esa nueva etapa, los responsables de la franquicia modificaron incluso la manera de presentar al protagonista: en lugar de recurrir a los mecanismos tradicionales, anunciaron su identidad a través de las redes sociales.

De acuerdo con fuentes de la producción citadas por The Hollywood Reporter, el hermetismo alrededor de la selección fue absoluto. Tanto fue así que Pattinson se habría enterado de que había conseguido el papel apenas un día antes de que la noticia se hiciera pública, luego de mantener una comunicación con el director de la película.

Otro factor que habría inclinado la balanza a su favor fue su capacidad para atraer espectadores a las salas. Durante el estreno de su última película, Primetime, más del 75% del público lo mencionó como el principal motivo para comprar una entrada. Para los nuevos responsables de Bond, captar el interés de las generaciones más jóvenes era un aspecto fundamental.

La confirmación llegó de manera sorpresiva a través de la cuenta oficial de la franquicia en X, donde publicaron el mensaje: “Robert Pattinson es James Bond”.

Robert Pattinson, el séptimo actor en interpretar al agente 007



Con esta incorporación, Pattinson se convirtió en el sucesor de Daniel Craig y pasó a integrar una lista selecta de intérpretes que llevaron al cine al famoso espía británico. Antes que él, el personaje fue encarnado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Tras conocerse la noticia, el actor expresó su entusiasmo por asumir el desafío y reconoció la importancia que tiene el personaje dentro de la historia del cine.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, declaró Pattinson en un comunicado difundido por los productores.





Además, agradeció a quienes forman parte del proyecto y manifestó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa: “es un sueño hecho realidad”. “Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, remarcó.

La carrera de Robert Pattinson explica buena parte de las expectativas que despertó su incorporación. El actor alcanzó la fama internacional gracias a la saga Twilight, pero luego consiguió ampliar su recorrido artístico con proyectos de distintos géneros y propuestas cinematográficas.

Entre sus trabajos más reconocidos aparecen The Batman, Tenet, La Odisea, Primetime, El Drama, Mickey 17, El faro y Cosmópolis. Su trayectoria combinó grandes producciones comerciales con películas independientes de prestigio, un recorrido que ahora tendrá un nuevo capítulo al frente de una de las franquicias más importantes de Hollywood.

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