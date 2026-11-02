Edith Hermida sorprendió al contar un detalle íntimo de Luck Ra en MasterChef

La noche del domingo en MasterChef Celebrity tuvo un intercambio que nadie esperaba. Mientras los participantes conversaban sobre sus salidas y los planes para divertirse, Edith Hermida sorprendió con una anécdota sobre Luck Ra que dejó al cantante en el centro de la escena.

La charla surgió cuando Wanda Nara recordó las salidas nocturnas del artista durante la temporada anterior del reality, cuando solía asistir acompañado por su entonces pareja, La Joaqui. En ese contexto, la conductora quiso saber por qué esta vez había cambiado aquella costumbre. "Eras el más uno. ¿Pero por qué este año sacaste el más uno?", le consultó. La respuesta del músico fue breve: "Y porque no tengo".



La anécdota de Edith Hermida sobre Luck Ra que sorprendió a sus compañeros



La conversación parecía haber terminado allí, pero Edith decidió sumar un comentario sobre el presente del cantante. "Sin embargo yo lo veo bastante feliz a Luck Ra", expresó. Luego, entre risas, agregó: "Tiene la cara de joda".



Fue entonces cuando la periodista compartió un dato que generó sorpresa en el estudio y dejó entrever que el cuartetero había disfrutado de una celebración hasta altas horas de la mañana. "Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana", contó.

La revelación llamó inmediatamente la atención de Wanda, que quiso saber cómo había conseguido semejante información sobre los horarios de descanso de su compañero. "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?", le preguntó, entre sorprendida y divertida.

La explicación de Edith Hermida tras revelar el secreto



Ante la consulta de la conductora, Edith no tuvo problemas en explicar el origen de su comentario. Según aclaró, el propio Luck Ra le había contado lo sucedido poco antes de que comenzara la conversación.

"En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta", respondió la periodista, dejando en claro que el dato había salido directamente del cantante. Así, una charla distendida sobre las salidas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del comienzo del programa.

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