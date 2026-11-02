Jimena Barón compartió una foto casi desnuda en redes y sorprendió a sus seguidores

Jimena Barón volvió a generar repercusiones en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. La artista compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que posó casi desnuda y dejó ver gran parte de su figura.

En la imagen, la cantante aparece de espaldas, con una bombacha blanca y sin ninguna prenda en la parte superior. Con los brazos levantados y el cabello recogido, mostró su espalda y varios de los tatuajes que tiene en el cuerpo.

La fotografía fue tomada en un ambiente de paredes blancas, donde también se observa una camilla cubierta con una toalla naranja. Además, Barón etiquetó la cuenta de un establecimiento dedicado a tratamientos corporales.

La foto de Jimena Barón que revolucionó Instagram



Fiel a su personalidad desinhibida, la actriz eligió compartir la postal sin demasiadas explicaciones. No agregó ningún mensaje escrito ni hizo referencia al motivo de la publicación. En cambio, acompañó la imagen con la canción Birds of a Feather, de Billie Eilish, como único elemento musical de la historia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la espontaneidad de la fotografía, que se alejó de las producciones más elaboradas y de los contenidos familiares y cotidianos que suele compartir con sus seguidores.

La publicación volvió a ubicar a Jimena entre las figuras del espectáculo que generan repercusiones con sus contenidos en Instagram. No es la primera vez que sorprende con imágenes de este estilo: semanas atrás también había compartido una osada selfie en topless desde el motorhome donde participa de las grabaciones de una serie de Netflix.

La nueva postal, en la que dejó al descubierto su espalda, sus tatuajes y gran parte de su figura, rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados de su perfil.

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