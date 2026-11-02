La noche de Halloween de China Suárez y Mauro Icardi mientras Lali y Pedro Rosemblat se casaban





Este sábado Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en una ceremonia íntima realizada en San Telmo, mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi compartían otra celebración, una de las más tenebrosas. La pareja organizó un festejo de Halloween en su casa de Nordelta, donde estuvieron acompañados por los hijos de la actriz y un grupo de amigos.

La propiedad fue especialmente ambientada para la ocasión, con una propuesta inspirada en el terror que incluyó disfraces, juegos y diferentes elementos decorativos.

Para sumarse a la temática, la China eligió un personaje inspirado en la película Terrifier. La actriz lució un enterito blanco y negro con cuello amplio y pompones, al que le agregó guantes blancos. El maquillaje fue clave para completar el disfraz: se cubrió el rostro de blanco y destacó los ojos y la boca con trazos negros. Además, posó con un cuchillo como parte de la caracterización.

El disfraz de Mauro Icardi y los detalles de la celebración



Mauro Icardi también se sumó a la propuesta y sorprendió con un look de Catrín, inspirado en la figura masculina vinculada a la tradicional Catrina mexicana. El futbolista completó el atuendo con una capa roja y maquillaje oscuro en el rostro, que utilizó para remarcar sus facciones.





En uno de los videos que circularon se lo pudo ver disfrutando de la fiesta junto a varios chicos. La ambientación también tuvo un papel destacado: en la entrada de la vivienda colocaron calaveras, esqueletos y telarañas, mientras que en el jardín instalaron un castillo inflable y un muñeco gigante con la figura de un bebé terrorífico. Además, organizaron juegos con espuma para entretener a los más pequeños.

La coincidencia entre los festejos de la China Suárez y Lali Espósito

La celebración de Halloween coincidió con una fecha especial para Lali Espósito, quien contrajo matrimonio con Pedro Rosemblat en San Telmo. La ausencia de la China Suárez entre los invitados volvió a despertar interés por el vínculo entre ambas artistas.

Las actrices fueron amigas y compartieron distintas producciones de Cris Morena, entre ellas Casi Ángeles. Sin embargo, con el correr del tiempo la relación se fue distanciando y hoy ya no tienen la cercanía de aquellos años.

De esta manera, mientras Lali comenzaba una nueva etapa junto a Rosemblat, la China eligió celebrar Halloween en su casa de Nordelta, con una fiesta que tuvo disfraces, una puesta terrorífica y actividades para los más chicos.

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