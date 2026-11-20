La expectativa en el mundo del espectáculo y el deporte llegó a su punto máximo: hoy se cumple exactamente un mes para uno de los eventos más esperados del año, el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La pareja dará el "sí" el próximo 19 de diciembre, fecha elegida por ambos para sellar su historia de amor.

Tras un romance que atravesó distintas etapas, distancias geográficas por sus exigentes agendas profesionales y una reconciliación que consolidó definitivamente el vínculo, la intérprete de Cupido y el campeón del mundo ultiman los detalles para lo que promete ser la gran fiesta de cierre de 2026.

En medio del hermetismo y el glamour propio de semejante acontecimiento, De Paul se pronunció en sus redes sociales y enterneció a todos: "En un mes me casoooo", escribió el futbolista, con emojis de amor, en una foto donde se lo ve solo y marcando el "uno" con sus manos.

Hermetismo, invitados de lujo y doble festejo en agenda: se casan Rodrigo de Paul y Tini Stoessel



Como suele ocurrir con las bodas de alto perfil internacional, el entorno de los novios mantiene bajo estricta reserva la mayoría de los detalles logísticos para preservar la intimidad de la ceremonia. Sin embargo, ya trascendieron algunos aspectos centrales de la organización:

La lista de invitados: Se espera una convocatoria estelar que cruzará dos mundos. Por el lado del futbolista, dirán presente sus compañeros históricos de la Selección Argentina —con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a la cabeza— junto a figuras del fútbol europeo. Por el lado de la artista, asistirán referentes de la escena musical urbana y pop, además de amigos íntimos y familiares.



Seguridad y privacidad: Al igual que en otras bodas de celebridades de esta magnitud, se prevé un fuerte operativo de seguridad y restricciones en el uso de teléfonos celulares durante la fiesta, con el objetivo de que los protagonistas y sus invitados puedan disfrutar sin filtraciones en redes sociales.



Alta costura: Uno de los secretos mejor guardados es el diseño que lucirá Tini para caminar hacia el altar. Según trascendidos del ambiente de la moda, la cantante habría apostado por exclusivas firmas internacionales para los distintos cambios de vestuario que utilizará a lo largo de la noche.





Con apenas treinta días por delante en el calendario, la cuenta regresiva ya está en marcha. Mientras ambos terminan de cumplir con sus compromisos laborales de fin de año, Buenos Aires se prepara para recibir a decenas de celebridades en una celebración que promete marcar la agenda social de diciembre.

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