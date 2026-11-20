Un inesperado percance obligó a Valeria Lynch a frenar su agenda de presentaciones en el interior del país. Durante este jueves 19 de noviembre, la reconocida intérprete utilizó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que debió reprogramar el espectáculo que tenía previsto brindar este viernes 20 en la provincia de Córdoba, tras haber sufrido un accidente doméstico.

Para evitar especulaciones y llevar calma a su público, la producción del evento difundió un comunicado oficial detallando la situación. "Desde el equipo de Valeria y su producción, queremos transmitir tranquilidad a sus fans, informando que la artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica", señalaron los organizadores al confirmar la postergación de la fecha.

Lejos de dramatizar el episodio, la propia cantante compartió el aviso en su cuenta de Instagram y decidió contar con humor qué fue exactamente lo que le pasó: "No vi el escalón y...", escribió junto a una caricatura ilustrativa de una caída, dejando en claro que el incidente no pasó a mayores.

Un año intenso tras su paso por el Movistar Arena



El obligado parate llega en medio de un 2026 sumamente activo para la artista, quien meses atrás protagonizó uno de los hitos más importantes de su temporada con el espectáculo Valeria Lynch Mundial, realizado el pasado 28 de junio en el Movistar Arena.

En la previa de aquel recital, durante una entrevista con DDM, la cantante había reflejado el entusiasmo con el que encaraba esta etapa de su carrera: "Por primera vez estoy como muy entusiasmada, como una chiquilina, con mucha emoción".

En aquella oportunidad, también destacó el éxito de convocatoria que logró pese a haber elegido una fecha en pleno desarrollo de la Copa del Mundo: "A mí me gusta mucho cuando hay algo nuevo, algo diferente, y no me equivoqué. Pensé que la fecha iba a ser complicada, pero la venta está increíble".

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