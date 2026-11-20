El personal trainer Héctor "Tito" Speranza saltó a la fama en 2010 como el guardaespaldas de Ricardo Fort, un vínculo que se transformó en tensión cuando el protagonismo del custodio en ShowMatch generó celos en el empresario.

Según reveló Speranza en una entrevista con Infobae, su repentina visibilidad mediática afectó la relación con Fort, quien buscaba acaparar el centro de la atención pública.

Sin embargo, hoy en día “Tito” mantiene un perfil bajo como entrenador personal tras alejarse de los medios, aunque repasó los cruces mediáticos que marcaron su vínculo con el empresario y las razones por las que decidió dar un paso al costado de la televisión.

Cómo conoció “Tito” Speranza a Ricardo Fort



Speranza conoció a Fort a través de su esposa, Marcela Villagra, quien era amiga íntima del empresario del gimnasio mucho antes de su explosión mediática.

Mientras acompañaba a Fort a las galas de ShowMatch, Marcelo Tinelli aprovechó su gesto serio para interactuar con él en vivo, convirtiéndolo en un personaje popular que luego llegó a ser subcampeón del Bailando por un Sueño 2011.

La repentina popularidad de “Tito” generó tensión y distanciamiento, ya que Fort sintió que su propio custodio le quitaba protagonismo frente a las cámaras y, como analizó Speranza, siente que sin buscarlo terminó ocupando el lugar mediático que su empleador tanto había deseado y por el que tanto había invertido.

Tras discusiones públicas y advertencias televisivas en defensa de su esposa, ambos lograron limar asperezas antes del fallecimiento de Fort en noviembre de 2013.

La última charla de “Tito” Speranza con Ricardo Fort



Según reveló Speranza, tuvieron una última charla en un gimnasio donde hablaron sobre las lesiones de rodilla que ambos compartían, lo que permitió que “Tito” pudiera despedir a Fort en paz.

Después de conducir ciclos como Combate y recibirse de periodista deportivo, Speranza rechazó diversas propuestas de realities porque no comparte la dinámica de generar peleas artificiales para sostenerse en pantalla.

A sus 51 años, trabaja junto a Marcela Villagra como entrenador personal y preparador físico en gimnasios y en los últimos años también hizo público el impacto de la situación económica en su día a día, manteniéndose enfocado en el deporte.

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