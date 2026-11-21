El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un nuevo episodio en las redes sociales. Esta vez, la empresaria eligió una canción para compartir un mensaje que no pasó inadvertido y lo hizo junto a su actual pareja, Martín Migueles. La publicación apareció después de que se conociera una resolución judicial que involucra al empresario y al exfutbolista.

Mientras Icardi disfruta de unos días en Uruguay con la China Suárez, Wanda publicó un video desde un automóvil. En las imágenes se la ve junto a Migueles, quien está al volante, mientras ambos interpretan “Sos un botón”, el conocido tema de Flor de Piedra.

La elección musical llamó la atención por el contenido de su letra y por las referencias que parecieron dirigir hacia el delantero. En medio de las imágenes, los dos sumaron intervenciones propias que alimentaron las interpretaciones sobre una nueva indirecta.

La canción que Wanda Nara eligió para apuntar contra Mauro Icardi

En el comienzo del video, Wanda canta una parte de la canción que hace referencia a un hombre que habría cambiado su comportamiento y se habría alejado de sus amistades: “No sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos...”.

En ese momento, Migueles interviene con una breve frase: “No tiene”. El comentario fue interpretado como una referencia a Icardi, sobre quien en distintas oportunidades circularon versiones acerca de un distanciamiento de algunos de sus vínculos, entre ellos personas de su entorno familiar.

La empresaria continúa con la estrofa: “Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón”. Luego, al llegar al siguiente fragmento, dirige la mirada hacia el espejo retrovisor y enfatiza la frase “y solo eras un cagón, y solo eras un botón”.

Además de la elección del tema, otro detalle que llamó la atención fue el texto que acompañó la publicación. Wanda escribió: “A veces princesa y a veces soy esta”, una frase que reforzó el tono desafiante del video.

La medida judicial que consiguió Mauro Icardi contra Martín Migueles

La publicación se conoció poco después de que trascendiera una decisión de la Justicia a favor de Mauro Icardi. El exdelantero del Galatasaray consiguió una medida judicial que establece que Martín Migueles no debe acercarse a él.

En ese contexto, el video de Wanda junto a su novio fue interpretado como una nueva respuesta dentro del prolongado conflicto que mantiene con su exmarido. Una vez más, las redes sociales se convirtieron en el escenario elegido por la empresaria para expresarse en medio de una disputa que también tiene derivaciones judiciales.

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