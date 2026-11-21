Nicki Nicole vivió un momento tan inesperado como divertido durante su participación en "Otro día perdido", el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece. En medio de la charla, la artista reveló que todavía no completó sus estudios secundarios y desató una reacción de sorpresa en el periodista, que no pudo ocultar su desconcierto.

La situación comenzó cuando Evelyn Botto quiso saber si la rosarina había terminado el colegio. Sin demasiadas vueltas, Nicki reconoció: "Debo materias. Pero les puedo contar lo que me pasó".

La respuesta provocó una inmediata reacción de Pergolini, que incluso se levantó de su silla para manifestar su sorpresa. Al advertir el gesto del conductor, la cantante le preguntó a Botto: "¿Se enojó con vos o conmigo?". La respuesta llegó rápidamente: "Con vos. Tenés casi la edad de una de mis hijas".

Lejos de quedarse con esa contestación, Nicki quiso saber si el periodista estaba dispuesto a dejar pasar su deuda escolar. "¿O sea, me perdonaste?", insistió. Sin embargo, Mario mantuvo su postura y respondió: "No te perdoné".

El intercambio también involucró a la mamá de la cantante, que estaba presente entre el público. Pergolini decidió sumarla a la conversación y hasta propuso que ambos se ocuparan de que Nicki finalmente completara sus estudios. "Todo quinto año debemos dar", lanzó el conductor. La artista, por su parte, se tomó la situación con humor y respondió: "Sí, soy Nicki Faltol".

Por qué Nicki Nicole dejó el colegio

Después del divertido intercambio, la cantante explicó cómo fue que terminó alejándose de las aulas cuando todavía estaba cursando el secundario. La razón estuvo vinculada con el crecimiento acelerado de su carrera musical, que comenzó a despegar cuando todavía vivía en Rosario.

Nicki recordó su paso por la Escuela Gurruchaga, una institución pública de arte y técnica de su ciudad natal. Allí tuvo la oportunidad de acercarse a distintas disciplinas vinculadas con la comunicación y la expresión, entre ellas el teatro, el periodismo y la música.

Pero su rutina cambió por completo cuando publicó su primera canción y empezó a recibir una atención inesperada. Su música llegó a oídos de referentes de la escena urbana como Duki y Cazzu, quienes compartieron el material en sus redes sociales y ayudaron a que su nombre comenzara a circular cada vez más.

La artista recordó que todavía estaba en el colegio cuando sus compañeros empezaron a avisarle que esos músicos estaban difundiendo su canción. La repercusión fue tan grande que hasta tuvo problemas con su teléfono, que no conseguía procesar la cantidad de notificaciones que recibía.

Con el crecimiento de su popularidad llegaron también los primeros compromisos profesionales y los viajes frecuentes a Buenos Aires. Esa nueva dinámica hizo cada vez más difícil sostener la asistencia regular a clases, hasta que finalmente quedó libre. "Empecé a viajar a Buenos Aires y en un momento empecé a faltar mucho y me quedé libre", contó la rosarina al explicar cómo se produjo su alejamiento de la escuela.

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