Una cámara encendida, risas de fondo y una mesa que reunió a varias generaciones de los Nara. Wanda y Zaira acompañaron a Andrés Nara en el inicio de su nuevo proyecto de streaming, con Nora Colosimo, Kennys Palacios y algunos de sus hijos como parte de una jornada familiar desde el estudio. En medio de una agenda atravesada por el conflicto judicial con Mauro Icardi, la conductora encontró un momento para respaldar a su padre junto a su hermana.

Andrés eligió el streaming para encarar una nueva etapa laboral y contó con una presencia que trascendió la dinámica de un programa. Sus hijas se acercaron al estudio para apoyarlo y participaron de las imágenes que registraron el encuentro. La convocatoria sumó a Nora, madre de Wanda y Zaira, al novio de la conductora, Martín Migueles, a Kennys Palacios y a los más chicos de la familia.

La escena mostró a los integrantes del clan en una situación distendida, entre conversaciones y risas, donde dejaron en claro que la unión familiar se antepone a cualquier discusión y que el afecto que sienten los mantiene unidos ante las adversidades.

La presencia de Nora Colosimo aportó otra postal familiar a la jornada. La madre de las conductoras se ubicó junto a sus hijas y a su expareja, mientras algunos de sus nietos también formaron parte de la grabación. Así, el estudio concentró a distintas generaciones de una familia que suele despertar interés por cada una de sus apariciones públicas.

Con la familia completa, el papá de las modelos presentó su nuevo proyecto rodeado del afecto de sus seres queridos. Incluso estuvieron presente algunos de sus nietos , su exesposa Nora Colosimo y Martín Migueles, en medio de su conflicto con Mauro Icardi por la medida perimetral que le impuso la justicia

Kennys Palacios, amigo y colaborador de Wanda desde hace años, también se sumó al momento. Su vínculo cercano con la empresaria lo convierte en una figura habitual dentro de su entorno, tanto en los proyectos profesionales como en las reuniones personales que comparte en sus redes sociales.

Para Wanda, el acompañamiento a su padre llegó en días de una intensa exposición. La conductora sostiene sus compromisos laborales y familiares mientras la disputa judicial con Mauro Icardi suma nuevos capítulos. En ese contexto, el encuentro con Andrés y Zaira permitió mostrar una faceta más íntima, centrada en el respaldo a un proyecto que inicia.

El conflicto entre Wanda e Icardi volvió a ocupar el centro de la escena el 6 de noviembre, cuando la hija mayor de la expareja se comunicó con su madre desde la casa de su padre en el barrio La Isla de Nordelta, en Tigre. De acuerdo con el parte policial, la menor de 11 años pidió ayuda mediante mensajes y manifestó que Icardi le habría pegado y que tenía miedo.

Wanda recibió el aviso mientras grababa MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe. Martín Migueles, su pareja, atendió también el llamado. Ambos dejaron el lugar y se dirigieron a la vivienda de Icardi, conocida como la Casa de los Sueños. Allí se desarrolló un operativo que incluyó móviles policiales, una ambulancia y la intervención del Sistema de Emergencia Social de Tigre.

La pelea de Wanda Nara, la China Suárez, Martín Migueles y Mauro Icardi

Según el documento policial, la niña salió de la propiedad por sus propios medios y quedó al resguardo de su madre. La otra hija de Wanda e Icardi, de 10 años, también salió de la casa y permaneció con ella. El fiscal Julio Petrucci, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Tigre, ordenó que se tomara declaración testimonial a Wanda, un reconocimiento médico legal para la menor y la notificación de la causa a Icardi.

La investigación quedó caratulada como lesiones. El parte consignó que Icardi permaneció dentro de la vivienda y no dialogó con el personal policial en un principio. Aunque luego se conoció un video privado grabado por la China Suárez, donde se los pudo escuchar a todos los integrantes del conflicto dialogando entre ellos y con la policía.

Wanda permaneció adentro de la ambulancia junto a su hija mayor, donde la niña fue atendida por personal médico. Mientras tanto, se generó una escandalosa discusión entre Mauro y Migueles, donde el novio de Wanda lo amenazó con pegarle. Al poco tiempo, el futbolista denunció a la pareja de su exmujer y la Justicia, que en un principio desestimó el pedido de una medida perimetral, luego accedió a la misma estableciendo la prohibición de acercamiento de Migueles a Icardi a menos de 100 metros de distancia por 45 días. Una medida similar se le impuso al jugador con respecto a su hija mayor, hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados.

En paralelo a ese proceso, Wanda eligió acompañar a Andrés en su desembarco en el streaming. Junto a Zaira, Nora, Kennys y los chicos, la empresaria dejó una imagen de cercanía familiar alrededor de un nuevo desafío laboral para su padre.

Infobae