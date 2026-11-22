El tenso vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a quedar bajo la lupa, aunque esta vez no por un cruce público ni por una declaración en las redes sociales. En medio de una aparente calma entre ambos, la actriz y el actor chileno coincidieron en un mismo evento privado, al que también asistieron sus respectivas parejas, Mauro Icardi y Anita Espasandín. La reunión tuvo lugar durante el casamiento de una conocida en común en Carmelo, Uruguay. El dato fue descubierto por Vicky Braier, más conocida como Juariu, quien lo compartió con sus seguidores.

“Juariu, necesitamos info si la China está en la misma fiesta que Vicuñaaa”, le escribió una seguidora a la panelista de Cortá por Lozano. La consulta apareció en una de las historias de Instagram que Juariu publicó durante la noche y rápidamente concentró la atención de quienes siguen los movimientos de la expareja. La respuesta llegó en la misma plataforma y fue breve: “Siii, están en el mismo casamiento”.

El evento en cuestión fue la boda de Natalia Antonín y Ever Míguez. La diseñadora es una figura cercana a ambos protagonistas de esta historia, ya que vistió en distintas oportunidades a Espasandín y también mantiene una amistad íntima con la China . Además, Antonín es la madrina de Magnolia, la hija que la actriz tuvo con Vicuña, por lo que su casamiento reunió a personas vinculadas con diferentes momentos de la vida de la expareja.

Las imágenes que circularon durante la celebración permitieron conocer parte de la intimidad de la noche. En una de las historias se veía a varios invitados con sus copas en alto, mientras festejaban alrededor de una mesa decorada con flores y luces cálidas. La escena mostraba a los presentes reunidos en un ambiente distendido, mientras celebraban a los recién casados.

En otra publicación apareció un cartel iluminado entre la vegetación. Allí se leían los nombres “NATI & EVER”, acompañados por el mensaje: “Celebrando a nuestros amigos”. La imagen formaba parte de los registros que distintos invitados compartieron en sus cuentas y que luego fueron utilizados por Juariu para confirmar que la China y Vicuña habían asistido al mismo festejo.

Si bien, la China y Mauro solo se fotografiaron a solas, en medio del campo, disfrutaron de su compañía a kilómetros de distancia de Buenos Aires, a donde dejaron los conflictos judiciales después de la escandalosa jornada que vivieron con Wanda Nara y Martín Migueles en medio de la denuncia por golpes de parte de su hija mayor.

La China lució un conjunto que incluyó una falta larga con dibujos de caballos mientras que Icardi, más informal, con t-shirt blanca y zapatillas al tono.

Benjamín Vicuña también dejó constancia de su presencia en el casamiento. En una historia publicada desde su cuenta se observaba el interior del salón, con varias bolas espejadas colgadas del techo, invitados reunidos y copas levantadas durante la celebración. Sobre la imagen aparecían las menciones a Natalia Antonín y Ever Míguez, junto con un corazón.

Anita Espasandín, por su parte, compartió una fotografía grupal en la que posó junto a varios invitados. En la imagen se la veía sonriente, con un vestido claro y un bolso pequeño, rodeada por personas que también habían asistido a la boda. La publicación había sido compartida originalmente por Virginia Putignano y luego fue replicada por la pareja de Mauro Icardi.

La China Suárez y Benjamín Vicuña coincidieron en un mismo casamiento junto a sus parejas

La coincidencia volvió a llamar la atención por la historia que une a la China y Vicuña. Durante los últimos años, el vínculo entre ambos atravesó momentos de distancia, discusiones públicas y distintos cruces en las redes sociales. La tensión no quedó limitada a ellos, sino que también alcanzó a las personas que los acompañaron sentimentalmente, entre ellas Icardi y Espasandín.

La última situación que generó tensión se produjo en agosto pasado. Todo comenzó el Día del Niño, cuando Icardi publicó una serie de historias en Instagram en respuesta a la aparición de Vicuña en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff que se emite por Telefe. Durante esa entrevista, el actor había hablado con emoción sobre la distancia que lo separa de Magnolia y Amancio, sus dos hijos menores con la China, quienes vivían en ese entonces con su madre y el futbolista en Turquía.

“Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, había dicho Vicuña durante el programa. Sus palabras no pasaron desapercibidas, sino que lograron traspasar la pantalla y llegar tanto a su expareja como al deportista

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió el futbolista en su cuenta. Con esa frase, cuestionó el relato que el actor había expresado frente a las cámaras y abrió un nuevo capítulo en la tensión que rodea a la familia. “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, sostuvo Icardi.

A partir de ese cruce, la relación entre los adultos vinculados con la China Suárez volvió a quedar expuesta. Por eso, la coincidencia en el casamiento de Natalia Antonín y Ever Míguez generó especial interés, aunque no trascendieron enfrentamientos ni escenas incómodas durante la celebración. La boda terminó reuniendo, en un mismo espacio, a personas que durante los últimos años estuvieron relacionadas por una historia familiar y afectiva marcada por la distancia, las declaraciones públicas y los cruces en las redes.

Infobae