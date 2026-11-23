Marta Fort protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity al presentar una preparación con un profundo significado personal. La participante decidió recrear uno de los platos que solía pedir junto a su padre, Ricardo Fort, durante sus viajes familiares a Miami.

La receta, que bautizó “Donde el tiempo se detiene”, consistió en cuadril al horno acompañado de arroz blanco y ensalada coleslaw. Al explicar su elección frente al jurado, recordó aquellos encuentros familiares en los que todos compartían la misma comida. “Siempre lo pedíamos en un restaurante con mi viejo. Éramos una mesa gigante y todos comíamos lo mismo”, contó.

Sin embargo, detrás de la preparación había un recuerdo todavía más especial. Marta explicó que ese plato estaba relacionado con una de las últimas cenas del empresario antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2013. “Fue su última cena. Antes de enfermarse, se fue a Miami a hacer como un retiro espiritual. Y ahí aprovechó y comió esto. Ahora, cuando lo hago, es lo que más me hace acercarme a él”, confesó.





Para completar el homenaje, también incorporó ingredientes que eran del agrado de Ricardo. Entre ellos mencionó las aceitunas negras y las pasas de uva, dos detalles que, según explicó, representaban los gustos de su papá.

El recuerdo de Marta Fort sobre su infancia



La participante también aprovechó la presentación para recordar cómo fueron sus primeros años junto al empresario y la particular crianza que recibió. “Era muy consentida, sí. Fue una infancia buena, graciosa”, expresó al hablar de aquella etapa.





Además, destacó la libertad que su padre le transmitió desde pequeña y la influencia que tuvo en su manera de ver la vida. “Él fue la primera persona que me enseñó a tener una cabeza abierta, a hacer lo que uno quiera hacer. Después aprendí el prejuicio de la gente más adelante en mi vida”, reflexionó.

Los integrantes del jurado valoraron la emoción con la que Marta compartió su historia y destacaron el cariño con el que recordó a Ricardo. Incluso le dedicaron unas palabras de reconocimiento: “Él estaría muy orgulloso de vos”. Aunque recibió algunas observaciones técnicas por la cocción de la carne, la influencer se mostró conforme con el resultado de su desafío. “Yo, la verdad, ya con presentar ese plato y poder contar un poco de mi historia, me voy feliz”, concluyó.

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