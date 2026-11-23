Miley Cyrus atraviesa un nuevo capítulo en su vida sentimental. La cantante se casó con el músico Maxx Morando este sábado 21 de noviembre, en una celebración privada que tuvo lugar en Palm Springs, California, y reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.

Fue la propia artista quien confirmó la noticia este domingo a través de sus redes sociales. Allí publicó las primeras fotografías del enlace, en las que se la ve junto a su flamante esposo, abrazados y besándose. “M + M 11.21.26”, escribió junto a las imágenes, en referencia a sus iniciales y a la fecha del casamiento.

La ceremonia se realizó al aire libre, en un espacio junto a una piscina y bajo un arco decorado con flores blancas. Uno de los detalles que se destacó fue la elección de los looks de los novios, que apostaron por diseños de Saint Laurent.

Miley lució un vestido blanco de seda, con mangas largas y la espalda descubierta, diseñado por Anthony Vaccarello. Completó el conjunto con zapatos de seda a tono y aros. Morando, por su parte, eligió un esmoquin negro con saco de un botón y pantalón haciendo juego.





Entre los invitados estuvieron los padres de la cantante, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, además de su hermana Noah. También participaron Elizabeth Hurley, pareja de su padre, y Damian Hurley, hijo de la actriz. La ceremonia tuvo como encargado de oficiarla a Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips y colaborador musical de Miley.

El casamiento estuvo precedido por una cena de ensayo realizada el viernes 20 de noviembre. El encuentro reunió a alrededor de 20 personas y permitió compartir una celebración previa al enlace. Entre los detalles que trascendieron se conoció parte del menú, que llevaba las iniciales “M + M” de los novios e incluía filet mignon, ravioles de langosta de Maine y diferentes postres.

Una relación que nació de una cita a ciegas



La historia entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021, cuando amigos en común organizaron un encuentro para que se conocieran. Tiempo después, la cantante contó que la propuesta había sido una sorpresa para ella, aunque el músico ya sabía que se trataba de una cita a ciegas.

La primera aparición pública que alimentó las versiones sobre el romance ocurrió en diciembre de ese año, cuando fueron vistos juntos detrás de escena durante el especial de Año Nuevo que Miley realizó para NBC.





Con el paso del tiempo, la relación se afianzó y llegó el compromiso. A fines de 2025, la artista despertó rumores cuando apareció con un anillo de diamantes durante la presentación de la película Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles.

Posteriormente, Morando contó que había elegido Kioto, Japón, como escenario para pedirle matrimonio durante un viaje que realizaron juntos.

Maxx tiene 28 años y es baterista de la banda de rock Liily, mientras que Miley tiene 33 y continúa desarrollando su carrera musical. Para la cantante, este es su segundo matrimonio: anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020.

Después de cinco años de relación, la pareja decidió formalizar su historia con una ceremonia reservada, rodeada de sus seres queridos y lejos de una celebración multitudinaria.





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