La llegada de su primer hijo se convirtió en el gran acontecimiento en la vida de Sofía “Jujuy” Jiménez. Después de anunciar públicamente que está embarazada y que espera un bebé junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea, la modelo comenzó a compartir algunos detalles de esta nueva etapa. Esta vez, fue invitada a Almorzando con Juana, donde conversó sobre las sensaciones que atraviesa, los cambios físicos, sus próximos proyectos y la fecha prevista para el nacimiento.

Durante el encuentro con Juana Viale, Jujuy explicó que había esperado especialmente para poder contar la noticia en el programa. “Es más, yo quería… Me venían invitando al programa y hablaba con Miriam (la productora). Le decía: ‘Bancame un ratito más, ahora justo este fin de semana no puedo, este día no puedo’, porque tenía esta noticia guardada”, contó Jujuy frente a Viale. “Y quería charlarlo acá también. Obviamente. Así que sí, estoy muy feliz. Y no lo puedo disimular”, agregó entre risas. “Creo que, gracias a Dios, sé que por ahí depende de cada mujer. Cada una lo va viviendo como puede”, expresó.

La modelo también se refirió a cómo está experimentando los primeros meses de gestación. Según explicó, el cansancio y las ganas de dormir son los cambios que más nota en su rutina cotidiana. “El sueño es el mayor síntoma que te diría de estar embarazada: sentir la necesidad de estar tirada, en posición horizontal”, describió. “Y dormir, y estar así. Eso sí siento”, agregó.

Otro de los temas que surgió en la conversación fue la interpretación que generó el anuncio que había hecho anteriormente en su ciclo de streaming. Jujuy quiso aclarar que no se trataba de una despedida definitiva de su trabajo. “En realidad, quedó como que me voy para siempre y no. La realidad es que el programa termina ahora, en noviembre”, explicó. Actualmente conduce Que alguien le avise, junto a un equipo con el que mantiene una muy buena relación.

La confusión había surgido a partir de una sorpresa que preparó para sus compañeros de trabajo. “Cuando iba contando cómo era el momento, les estaba haciendo una sorpresa a mis compañeros. Al final decía: ‘Soy Qalita oficial’”, relató. “Entonces, mucha gente también creyó que así se llamaba la bebé, como si ya fuera mujer. Y, en realidad, fue una parte de producción”, aclaró.





En ese sentido, explicó de dónde surgió el nombre que generó tantas especulaciones entre sus seguidores. “Es Cala, le decimos Cala, el programa es Cala Cala y era como Calita, una bebita”, detalló. Sin embargo, todavía no tiene definido cómo se llamará su hijo o hija. “Todavía no tengo el nombre definido. No sé todavía si es varón o mujer, así que de a poco”, señaló.

Los próximos meses también estarán marcados por algunos viajes y momentos de descanso. Una vez que finalice su programa en noviembre, la modelo planea dedicar tiempo a su embarazo y compartir distintas escapadas con Gustavo. “Me quiero ir a Jujuy un poco”, contó durante el almuerzo. Además, adelantó que tienen previsto viajar al sur y realizar una baby moon, una experiencia que muchas parejas eligen antes de convertirse en padres.

Al explicar de qué se trata esta propuesta, Jujuy comentó: “Es esta cosa de la previa a irte con tu pareja, la despedida de que van a ser dos y, a partir de que nazca, ya son tres. Para siempre”. Luego resumió la idea con otra frase: “Es como la despedida de nosotros dos”.

La fecha estimada del parto también tuvo su momento en la mesa. La modelo sorprendió al revelar que espera que el nacimiento coincida con una fecha patria argentina. “Superpatriota, el 25 de mayo”, bromeó. De todas maneras, aclaró que todo dependerá de cómo avance el embarazo: “Si Dios quiere y todo sale bien”.

En cuanto a sus expectativas para el nacimiento, Sofía manifestó que le gustaría prepararse y vivir ese momento de la mejor manera posible. “Me encantaría llegar preparada al parto. Me encantaría también que sea natural”, afirmó. Sin embargo, dejó en claro que no tiene una postura rígida y que está abierta a las recomendaciones profesionales.

“No me pondría en capricho. Sé que hay muchas mujeres que insisten con la idea de hacerlo natural, que es como una decisión. Se respeta a cada una lo que sienta”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó que confía en el acompañamiento médico para definir cómo será el nacimiento. “Yo voy muy partidaria de que sea lo que Diosito quiera y de que los médicos me ayuden a tomar la mejor decisión”, expresó.





También confirmó que el parto está previsto en un sanatorio del barrio porteño de Recoleta, el mismo lugar donde estuvo internada recientemente su hermana mayor cuando dio a luz. La coincidencia hará que los hijos tengan poca diferencia de edad, algo que entusiasma especialmente a la futura mamá. “Van a ser súper seguiditos los bebés. Hasta podrían ser compañeros el día de mañana”, señaló.

La llegada de un nuevo integrante a la familia también tiene relación con el vínculo que Jujuy mantiene con su ahijado. La modelo contó que compartir tiempo con él fue parte de las emociones que acompañaron esta noticia. “Es verdad que es contagioso. Literalmente, de estar con Beltrán pasé a estar yo en los meses”, relató. Con una sonrisa, expresó la felicidad que le genera pensar en el futuro vínculo entre los chicos: “Así que muy feliz”, concluyó.





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