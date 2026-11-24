



Luis Novaresio protagonizó un furcio en vivo durante la emisión de este lunes feriado que sorprendió a sus compañeros al momento de presentar a Juan Manuel Fernández de Mujica para una sección vinculada a la moda y las elecciones de vestuario.

Al dar pie al segmento, el conductor dijo que el columnista marcaba tendencia "en la droga", lo que generó reacciones inmediatas y risas en el estudio antes de que intentara encauzar la presentación.

Cómo fue el blooper y la reacción en el estudio



Tras el error al aire, integrantes del equipo se despegaron entre bromas. "Yo no voy a quedar pegado a este momento" y "Yo tampoco, me voy" comenzó a escucharse en el estudio, mientras Novaresio admitió que no sabía cómo salir y otro compañero bromeó sobre qué hacer si lo veía un fiscal.

El periodista intentó corregir la frase diciendo que marcaba tendencia "en la ropa" y luego aclaró "en la moda", mientras que Juan Manuel lanzó: "Pero yo estaba así, me quedé duro", y se corrigió de inmediato —"¡No, 'me quedé duro' no!"— al advertir el doble sentido, provocando nuevas risas en el ciclo.

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