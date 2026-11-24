El actor Matías Mayer y su novia, Sofía Angelucci, anunciaron este lunes que esperan a su primer hijo a través de una publicación conjunta en Instagram en la que mostraron la pancita en crecimiento, el test de embarazo positivo y una foto en la alfombra roja del estreno de Gordon.

"¡Y de golpe se agranda la familia! Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo", escribió el intérprete en el posteo, que rápidamente superó los 10.000 "me gusta" en menos de una hora y recibió saludos de colegas como Celeste Cid, Santiago Talledo, Juanita Repetto, Yoyi Francella, Cachete Sierra, Guido Zaffora y Mica Vázquez.

La historia de amor y la reacción de los famosos



Mayer y Angelucci, quien es abogada y mantiene un perfil alejado del ambiente artístico, llevan cuatro años y medio de noviazgo; según contó el actor en septiembre pasado en el programa Otro Día Perdido, se conocieron en una salida nocturna a partir de una extensa charla sobre Boca Juniors.





Su presente profesional con el estreno de Gordon



La noticia llega pocos días después del lanzamiento en Netflix de Gordon, la miniserie de siete episodios dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna sobre Aníbal Gordon, en la que Mayer interpreta a Alejandro Giovenco, sumando un nuevo paso a una carrera teatral y televisiva consolidada tras su premiado papel en el musical Casi normales.

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